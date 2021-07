Pronostici Euro 2020: Italia-Spagna, azzurri favoriti per il passaggio del turno. Attenzione ai tiri in porta nella sfida con le Furie Rosse

Dopo i Diavoli Rossi ora tocca alle Furie Rosse. L'Italia arriva alla sua dodicesima semifinale in un torneo europei grazie alla vittoria per 2-1 nel quarto di finale contro il Belgio e incontra la Spagna di Luis Enrique: un cammino più semplice quello degli uomini di Roberto Mancini, più complicato e tortuoso (anche a causa di due supplementari) quello spagnolo.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio.

Analisi e pronostici Italia-Spagna

Il passaggio del turno vale @1.70 per l’Italia e @2.05 per la Spagna (fonte BET365). Fiducia quindi negli azzurri, i quali non sorprendono più nessuno e cavalcano l’onda dell’entusiasmo; 32 le partite consecutive senza sconfitta, con un solo gol subito (il rigore di Lukaku), nelle ultime 12.

La Roja è riuscita ad eliminare rispettivamente Croazia e Svizzera solo dopo i 90 minuti ed ha terminato un girone più che alla portata in seconda posizione. Punto di forza di questa nazionale è sicuramente l’attacco e a testimonianza di ciò basti vedere le 10 reti siglate prima della gara contro la Svizzera: il dato più alto in tutta la competizione. Un gol di Morata paga @3.25, mentre l’altro attaccante, Immobile lo troviamo @3.00.

Infine, entrambe le squadre sono la prima e la seconda per quanto riguarda la media più alta di tiri a partita ad EURO 2020, 20 per gli azzurri e 19 per gli spagnoli.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. All. Mancini.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simón; Azpilicueta, Pau Torres, Laporte, Jordi Alba; Koke, Busquets, Pedri; Sarabia, Morata, Ferran Torres. All. Luis Enrique.

PRONOSTICO: Da provare la linea OVER 7.5 per quanto riguarda i tiri in porta totali (@1.80 BET365), mentre il consiglio è di schierarsi con l’Italia: il passaggio del turno ha più valore rispetto all’1 fisso e lo si trova @1.70 BET365.

