Scommesse Europei di Calcio: comparazione di tutte le migliori quote e le curiosità su Italia-Spagna del 6 luglio 2021

Vediamo le migliori quote e le curiosità statistiche sulla semifinale Italia-Spagna in programma martedì sera alle ore 21 dal Wembley Stadium di Londra.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio. Ecco una rassegna con tutte le quote dai vari bookmakers sulla partita Italia-Spagna.

-SISAL- Euro 2020, L’Italia vola a Wembley e trova la Spagna: il biglietto per la finale è in quota a 1,80

Lo aveva detto il CT Mancini alla vigilia della partita con l’Austria: “Wembley? Speriamo di tornarci più avanti”. E l’Italia, nello stadio più famoso e iconico del mondo, ritorna martedì prossimo per giocare la semifinale di Euro 2020 contro la Spagna di Luis Enrique, uscita vincitrice dalla sfida con la Svizzera al termine della lotteria dei rigori. Gli Azzurri, eliminato il Belgio di Lukaku e De Bruyne, ora vogliono arrivare fino in fondo e gli esperti di Sisal Matchpoint credono in questa possibilità tanto che la vittoria dell’Italia si gioca @2,60 rispetto al @3,00 delle Furie Rosse con il pareggio leggermente più alto @3,10. Chiellini e compagni rimangono avanti anche per il passaggio turno, @1,80 contro @2,00: l’ipotesi di una conclusione ai calci di rigore, come nel 2008, non è da escludere vista la quota di @5,50. Quello di martedì sarà il settimo confronto in un Europeo tra Italia e Spagna con un bilancio in totale parità: due successi azzurri, sue spagnoli e altrettanti pareggi. Proprio la sconfitta ai rigori del 2008, diede inizio al ciclo d’oro iberico che avrebbe portato, in soli 4 anni, a due Europei e un Mondiale. L’Italia inoltre, nonostante l’ultimo precedente favorevole a Euro 2016 con la vittoria per 2-0, vuole ancora vendicare il poker che le Furie Rosse rifilarono, in finale, agli azzurri nel 2012. Tra l’altro quello fu l’unico incrocio agli Europei dove si segnarono più di tre reti: ecco perché, vista anche la grande posta in palio, l’Under @1,60, si fa decisamente preferire all’Over, offerto @2,25. Così se il 2-0 per l’Italia, come 5 anni fa a Saint-Denis, pagherebbe @12 volte la posta, si sale leggermente, vista la quota di @14,50, per lo stesso risultato esatto a favore della formazione di Luis Enrique. In attesa degli ultimi due quarti di finale, l’Italia, dopo aver eliminato il Belgio numero 1 del ranking Fifa, ha scalato nuovamente posizioni e si ritrova favorita per la vittoria finale. Secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, la formazione di Mancini vittoriosa si gioca @3,00, stessa quota dell’Inghilterra, mentre la Spagna parte leggermente dietro @3,50. Lontane le altre tre formazioni in gara: la Danimarca è data vincente @12 mentre un trionfo di Repubblica Ceca o Ucraina pagherebbe @33 volte la posta.

-SNAI- Euro 2020: Italia-Spagna, azzurri avanti. Il gol-rivincita di Immobile vale 3,00

L'ultimo ostacolo verso la finale di Euro 2020 è per l'Italia anche uno dei più duri, considerando le sfide recenti. Eppure, anche stavolta, come accade dall'inizio del torneo, la squadra di Mancini si presenta all'impegno da favorita, anche se il gap con gli avversari è piuttosto contenuto. Nel testa a testa del match di domani a Wembley, gli analisti SNAI danno il successo azzurro @1,75, contro il @2,05 assegnato agli spagnoli. Quanto alle quote relative ai tempi regolamentari, il segno «1» dell'Italia si gioca @2,45, il «2» è @3,10, la «X» che porterebbe ai supplementari vale @3,20. Il match Italia-Spagna è un crocevia ricorrente nelle grandi competizioni. Solo per stare ai risultati degli ultimi anni, si possono ricordare i due 0-0 trasformati in vittorie spagnole ai rigori: quello degli europei del 2008 e quello della Confederations Cup del 2013. In mezzo c'è la doppia sfida di Euro 2012: l'1-1 nel girone e il bruciante 4-0 spagnolo in finale. A seguire, dopo il successo azzurro per 2-0 negli ottavi di finale di Euro 2016, si registrano i due match della gestione Ventura nelle qualificazioni ai mondiali 2018: pareggio (1-1) in casa e netta sconfitta (3-0) al Bernabeu. In totale, il bilancio dal 2008 a oggi parla spagnolo: quattro vittorie (due ai rigori), due pareggi e una sconfitta. Criticato dopo la partita con il Belgio, additato come simulatore dall'ex bomber inglese Alan Shearer, Immobile va a caccia di rivincite. È lui, per SNAI, il marcatore più probabile della sfida @3,00. Lo segue da vicino Morata, @3,25. E se fosse proprio il centravanti della Lazio a sbloccare il match? In questo caso, la quota è @6,00. È azzurro anche il maggiore candidato alla palma di “man of the match”. Si tratta di Insigne, @7,00. Anche in questo caso, Morata è ai vertici @7,50, seguito da Chiesa @8,50 e Ferran Torres @9,00. Quote titolo, inglesi davanti a tutti. Molto meno equilibrata l'altra semifinale, Inghilterra-Danimarca, in programma mercoledì sera a Wembley: la prima finale europea nella storia del calcio inglese vale appena @1,33, con i danesi @3,25. Quanto all'«1X2» sui tempi regolamentari, il successo dell'Inghilterra è @1,70, il pari vale @3,60, il colpo danese si gioca @5,50. L'Inghilterra è anche la favorita fra le quattro superstiti per il successo finale, dato @2,60. L'Italia però ha superato la Spagna e oggi si gioca @3,00, mentre le Furie Rosse valgono @3,75. Cammino duro per la Danimarca, staccata @10.

-PLANETWIN365- Euro 2020 Italia- Spagna per gli scommettitori semifinale in bilico a 13 00 un altro gol di Chiellini

Il ko nell'ultimo confronto diretto fece da preludio alla disfatta della mancata qualificazione mondiale. Quattro anni dopo, l'Italia si avvicina con tutt'altro spirito alla semifinale di Euro 2020 contro la Spagna, per la quale parte ancora una volta favorita. La quota è comunque la più alta registrata finora sugli azzurri: l'«1» per la sfida di Wembley di domani vale @2,51 su Planetwin365, contro il @3,23 delle Furie Rosse e il @3,00 del pareggio al 90'. Ancora più equilibrate le scelte degli scommettitori, fino a oggi sempre schierati in maniera piuttosto netta con la Nazionale. Mancini la spunta ancora, ma svolta con il 38% delle preferenze, di poco avanti sul «2» (30%) e sulla «X», che conquista il 32% delle scelte. Più ampio il vantaggio azzurro sul tabellone del testa a testa, che include anche eventuali supplementari e rigori: in questo caso l'Italia è @1,68 contro il @2,20 di Luis Enrique. Deludenti nei quarti, Ciro Immobile e Alvaro Morata cercano la scossa, anche se sul tabellone dei marcatori è l'attaccante azzurro ad avere la meglio @2,95. Lo spagnolo è andato a segno nel testa a testa del 2017 e stavolta la sua firma sul match pagherebbe @3,25. Occhio a Chiellini, in campo contro la Spagna già agli Europei 2012 (persi proprio nella finale con gli iberici) e nel 2-0 a a Euro 2016, nel quale segnò il primo gol dell'Italia: il colpo del capitano stavolta pagherebbe @13,00. Sfida nella sfida per Gigi Donnarumma e Pedri, i due nomi in corsa per il titolo di miglior giovane del torneo. Complice la prestazione con il Belgio, il portiere azzurro è diventato la prima scelta @2,85, con il talento del Barcellona che insegue @4,50.

-BETALAND- Italia-Spagna: azzurri favoriti in semifinale

Superato anche il Belgio, ci tocca un’altra big: nella semifinale di Euro 2020 i pronostici su Italia-Spagna annunciano un match molto equilibrato, anche se gli Azzurri sono leggermente avanti sulla lavagna scommesse «1X2» di Betaland. A Wembley (martedì 6 luglio, ore 21:00) la formazione di Roberto Mancini è favorita rispetto a quella di Luis Enrique: il segno «1» che ci porterebbe in finale vale quota @2,50, una proposta alta che non ci può lasciare tranquilli, anche se il «2» per gli iberici è ancora più alto a quota @3,05. @3,20 il pareggio, che porterebbe il confronto ai supplementari, una costante per la Spagna in questi Europei. Tra i probabili marcatori vanno segnalati da una parte Ciro Immobile e dall’altra Alvaro Morata: entrambi sono proposti in gol a quota @3,25 su Betaland. L'attaccante della Lazio è chiamato a riscattare una partita complessa contro la difesa del Belgio, ma tra le armi offensive di Mancini ci sono ovviamente anche Insigne a quota @4,00 e Chiesa (che dovrebbe essere confermato titolare) @4,50. Parte quindi l'ultima settimana di Euro 2020. Per il passaggio del turno l'Italia è favorita contro la Spagna @1,76, mentre nella semifinale tra Inghilterra e Danimarca i britannici sono avanti @1,34 e se la dovranno vedere con i danesi che dopo aver perso le prime due partite sperano di stupire ancora tutti e sono proposti finalisti @3,30. Nella quote antepost dedicate a quale squadra sarà Campione d'Europa l'Inghilterra ha dalla sua una semifinale sulla carta più semplice ed è favorita @2,60, con l'Italia seconda a quota @3,00. @3,85 la Spagna, mentre la Danimarca si gioca @11.

-888SPORT- Euro 2020, Italia-Spagna: azzurri leggermente avanti, l'1-1 a Wembley è l'esito più probabile

L'Italia ora sogna davvero, e dopo la vittoria contro il Belgio, parte avanti di poco anche contro la Spagna nella semifinale di Euro 2020. L'ultima sfida risale a settembre 2017, quando gli azzurri dell'allora ct Ventura furono annientati per 3-0 al Bernabeu. Negli Europei, invece, l'ultima volta parla azzurro con la vittoria agli ottavi di Euro 2016. Stavolta, i betting analyst di 888sport.it vedono il passaggio del turno di Chiellini e compagni @1,70, mentre le Furie Rosse devono inseguire @2,10. Sui 90 minuti gli uomini di Mancini vedono il successo @2,45, la Spagna è offerta @3,10, con il pari poco più in alto a 3,20. Un pronostico coerente con le quote dell'antepost, dove la favorita assoluta è l'Inghilterra @2,45, seguita dagli azzurri @3,10 e dalla Spagna @3,45. Nonostante il primo tempo scoppiettante della sfida contro il Belgio, con un gol annullato e tre convalidati, il No Goal, @1,87, mantiene un leggero vantaggio sul Goal, offerto @1,90. Tra i risultati esatti prevale su tutti il pareggio per 1-1, che manderebbe le squadre ai supplementari, proposto @6,10. Segue la vittoria di misura per 1-0 dell'Italia, arrivata in questa competizione contro il Galles, che paga @7 volte la posta, mentre un risultato a reti bianche (come negli europei del 2008) si gioca @8,00. Segue il successo per 0-1 degli iberici @8,50, mentre un 2-1 di Chiellini e compagni, stesso risultato con cui si è concluso il quarto con il Belgio e l'ottavo con l'Austria (benché ai supplementari), è quotato @9,50.