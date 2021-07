Pronostici Euro 2020: Inghilterra-Danimarca, inglesi favoriti ma i danesi non vanno mai sotto nei primi tempi

Venticinque anni dopo l'ultima semifinale del Campionato Europeo dell'Inghilterra, i "Tre Leoni" si giocano tutto per arrivare in finale dopo aver sconfitto l’Ucraina nei quarti e affronta la Danimarca, ex detentrice del titolo nel 1992.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio.

Analisi e pronostici Inghilterra-Danimarca

L'Inghilterra rimane l’unica squadra a non aver subito gol fin’ora, ottenendo 4 vittorie ed un solo pareggio contro la Scozia, totalizzando sette partite a rete inviolata.

La Danimarca proverà il colpaccio in terra inglese, dopo averla già battuta ad Ottobre 2020 a Wembley e la quota del suo approvo in finale vale @3.25 BETCLIC. Score favorevole agli scandinavi che vivono un ottimo periodo di forma, dopo aver segnato dieci gol nelle tre precedenti partite e vincendo il primo tempo in 4 delle 5 partite disputate.

Sarà anche teatro di sfida tra i bomber Sterling e Kasper Dolberg: il primo dopo un inizio lento ha segnato tre gol nelle partite a eliminazione diretta dell'Inghilterra, il danese invece ha segnato tre gol a Euro 2020, tutti durante la fase a eliminazione diretta.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Phillips, Rice; Sancho, Mount, Sterling; Kane. All. Southgate.

DANIMARCA (3-4-3): Schmeichel; Christensen, Kjaer, Vestergaard; Stryger Larsen, Delaney, Hojbjerg, Maehle; Braithwaite, Dolberg, Damsgaard. All. Hjulmand.

IL PRONOSTICO: La Danimarca, pur partendo sfavorita, è imbattuta al primo tempo nei primi 45’ da 17 partite, segnale di ottima solidità difensiva, proprio come quella inglese. La gara da under 2.5 potrebbe seguire quindi questi dati e la quota si trova in lavagna SISAL @1.65. Dovesse sbloccarsi nel secondo tempo, la MULTIGOL 1-2 SECONDO TEMPO vale @1.52.

