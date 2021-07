Scommesse Europei di Calcio: Italia in finale, il successo degli azzurri crolla @1.85. Chiesa, Insigne e Jorginho in corsa per il titolo di MVP

Siamo ancora in attesa della finalista che sfiderà l'Italia, ma intanto i bookmakers fanno ovviamente crollare @1.85 la quota degli azzurri vincenti dell'europeo. Chiesa, Insigne e Jorginho sono in corsa per il titolo di MVP dove però il favorito rimane Sterling.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio.

Quote antepost Euro 2020

“Solo un folle, tre anni fa, pensava di poter arrivare in finale: quel signore lì, Roberto Mancini”. Così Federico Bernardeschi celebra l’accesso dell’Italia in finale a Euro 2020 omaggiando il Commissario Tecnico che ha portato l’Italia a giocarsi il titolo. Sarà la quarta finale europea della Nazionale italiana, la terza del nuovo millennio, con un bilancio che parla di una vittoria, nel 1968, e due sconfitte, 2000 e 2012. L’Italia, partita in sordina tanto da essere all’inizio solo la quarta favorita dietro a Francia, Inghilterra e Belgio, è adesso davanti a tutti per il successo finale, secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, tanto che replicare il titolo di 53 anni fa si gioca @1,85. Ovviamente bisogna attendere ancora di conoscere il nome dell’avversaria di domenica sera a Wembley che sarà una tra Inghilterra, vincente @2,50, e Danimarca, il cui successo pagherebbe @9 volte la posta. Con entrambe le nazionali il nostro bilancio non solo è in attivo ma con nessuna delle due l’Italia ha mai perso agli Europei: due vittorie, una ai rigori, con gli inglesi e un pareggio e una vittoria con i biancorossi danesi. Chi dimostra di credere nell’Italia, oltre a Roberto Mancini, sono anche i giocatori di Sisal Matchpoint visto che il 45% di loro ha puntato sulla vittoria degli Azzurri. Il 17% di loro ha dato fiducia all’Inghilterra mentre solo il 2% crede che la Danimarca possa bissare il titolo del 1992.

La sofferta vittoria ottenuta in semifinale contro la Spagna ai calci di rigore apre all'Italia, oltre alle prospettive di titolo, anche la possibilità di ottenere un premio individuale come quello di miglior giocatore di Euro 2020. Secondo gli esperti di SNAI sono tre i papabili azzurri che possono raggiungere l’agognato premio. Il favorito numero uno tra gli uomini di Mancini è Federico Chiesa, reduce dalla prodezza che ha aperto le marcature contro la Spagna e dal secondo gol consecutivo a Wembley. La vittoria dell’esterno bianconero si trova in quota @10,00. Leggermente dietro, secondo i bookie, troviamo il numero 10 Lorenzo Insigne con il suo successo che vale @12 volte la posta, stessa quota riservata al metronomo azzurro Jorginho. Più staccati, invece, Gianluigi Donnarumma, in quota @15, così come Ciro Immobile, Marco Verratti e Nicolò Barella, per i quali il premio come miglior giocatore del torneo vale @25 volte la posta.

Miglior giovane. La parata su Olmo a distanza ravvicinata, poi quella decisiva ai rigori. La semifinale contro la Spagna consacra Gigi Donnarumma a miglior giovane di Euro 2020: per i bookmaker, che già lo davano favorito alla vigilia della sfida, il riconoscimento è ormai una certezza. Partito @5,75 a inizio torneo, il portiere azzurro era @2,85 prima della partita di ieri, con lo spagnolo Pedri a inseguire @4,50. Oggi invece Donnarumma vola @1,45 sul tabellone Planetwin365, con Pedri ormai fuori dai giochi @7,50. Lontanissimo anche il talento inglese Declan Rice @11,00, mentre il sampdoriano Damsgaard ci prova con la Danimarca @12,00.

Vediamo il riepilogo di tutte le quote antepost di SNAI:

Vincente Euro 2020

Italia 1,90

Inghilterra 2,40

Danimarca 9,00

Capocannoniere Euro 2020

Ronaldo C 1,15

Kane Harry 5,00

Sterling R 10

Immobile, Ciro 50

Chiesa F 75

Insigne L 75

Poulsen Yussuf 100

Braithwaite M 150

Belotti, Andrea 200

Rashford, Marcus 200

Berardi, Domenico 200

Altro 1,00

Miglior Giocatore Euro 2020

Sterling R 4,00

Kane Harry 8,00

Chiesa F 10

Jorginho 12

Insigne L 12

Donnarumma, Gianluig 15

Barella N 25

Immobile, Ciro 25

Verratti, Marco 25

Eriksen Christian 25

Alcantara 75