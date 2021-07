Inghilterra-Italia sarà la finalissima di lusso degli europei di calcio che si giocheranno nella mitica cornice di Wembley, quindi gli azzurri giocheranno praticamente fuori casa questa importante partita.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio.

Finale e Quote antepost Euro 2020

L’Inghilterra batte la Danimarca e raggiunge l’Italia in finale di Euro 2020. La nazionale di Gareth Southgate, nell’ultimo atto in programma domenica 11 luglio alle ore 21:00 nella cornice di Wembley, sfiderà la nostra Italia nella finalissima. Dopo la vittoria degli uomini di Mancini ai calci di rigore contro la Spagna martedì sera, nemmeno agli inglesi sono bastati i tradizionali 90 minuti per avere la meglio su una Danimarca che ha retto finché ha potuto, poi ha giocato prevalentemente di rimessa ed è caduta solo per un calcio di rigore per giunta molto dubbio.

L’Inghilterra torna così a giocarsi una finale a 55 anni di distanza da quella del Mondiale del 1966, unico trionfo tra l’altro dei britannici in un grande torneo, e lo farà al cospetto del proprio pubblico. Un piccolo ma indubbio vantaggio per Southgate e i suoi, anche se i ragazzi di Roberto Mancini in questo Europeo hanno dimostrato di non temere niente e nessuno. Si affronteranno le due migliori difese del torneo, con gli inglesi che hanno subito solo una rete, quella in semifinale contro la Danimarca, mentre gli azzurri ne hanno incassate tre. Probabilmente il cammino degli azzurri è stato più convincente dal punto di vista del gioco, ma in una finale sono discorsi che lasciano il tempo che trovano: ci si gioca tutto in 90, se non in 120 minuti ed eventuali rigori, e conta solo ed esclusivamente vincere.

Precedenti. Tra Italia e Inghilterra il primo confronto in una grande competizione internazionale risale ai Mondiali del ’90, quando le due selezioni si sono affrontate per il 3° posto. Allora, il match del San Nicola di Bari fu vinto proprio dagli azzurri grazie alle reti di Baggio e Schillaci. Ad Euro 2012, invece, azzurri e inglesi si sono incrociati ai quarti di finale, con i ragazzi di Prandelli che hanno avuto la meglio ai calci di rigore (quella esperienza si concluse purtroppo con la sconfitta per 4-0 in finale contro la Spagna). Nel 2014, ai Mondiali in Brasile, invece, l’ultimo confronto ufficiale ad un grande torneo: l’Italia vinse la sfida d’esordio della fase a gironi contro l’Inghilterra per 2-1: reti di Marchisio, Sturridge e Balotelli.

Le prime quote di SNAI favoriscono leggermente l'Inghilterra @2.70 per la vittoria nei 90 minuti mentre l'Italia si gioca @2.95 (Pareggio @3). Testa a testa anche per la vittoria finale con gli inglesi @1.85 e gli azzurri offerti @1.95. Italia e Inghilterra sono due formazioni che fanno della difesa la loro forza con gli azzurri a subire appena 3 reti nella manifestazione e la nazionale dei Tre Leoni a vedere la propria porta violata una sola volta. Proprio per questo gli esperti Snai prevedono una partita bloccata con le difese a spuntarla sugli attacchi. La quota "No goal" si trova @1,75 contro il @2,00 del Goal, mentre l’under 2,5 si gioca @1,50. Per quanto riguarda la quota riservata alla squadra in grado di segnare sostanziale pareggio con gli inglesi @1,35 contro il gol azzurro vale @1,38 volte la posta. Quanto la partita si preveda bloccata lo si capisce anche dal risultato esatto del primo tempo, con una preferenza per lo 0-0 che si trova in quota @2,35, mentre i betting analyst di SNAI ritengono molto remota l’ipotesi ribaltone che vale @8,25 volte la posta. Difficile, poi, vedere valanghe di gol con il risultato più probabile che è la vittoria di misura da parte inglese che vale @7 volte la posta, appena più basso rispetto al @7,50 riservato allo stesso risultato in favore dell'Italia.