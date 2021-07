Scommesse Europei di Calcio: comparazione di tutte le migliori quote e le curiosità su Italia-Inghilterra del 11 luglio 2021. Scommettitori più dubbiosi per la finale agli azzurri

Siamo arrivati alla finalissima degli europei di calcio Euro 2020 che vedrà di fronte Italia-Inghilterra. Gli azzurri sono praticamente in trasferta visto che si gioca a Wembley. Vediamo la comparazione delle migliori quote e le curiosità più interessanti per le migliori scommesse sulla finale del 11 luglio 2021.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio. Ecco una rassegna con tutte le quote dai vari bookmakers sulla partita Italia-Inghilterra.

-SNAI- Euro 2020, Italia-Inghilterra: sfida tra difese bunker, per i bookie sarà un match da Under

Sarà una finale tra due nobili del calcio quella che andrà in scena a Wembley tra Italia ed Inghilterra. Due formazioni che fanno della difesa la loro forza con gli azzurri a subire appena 3 reti nella manifestazione e la nazionale dei Tre Leoni a vedere la propria porta violata una sola volta. Proprio per questo gli esperti Snai prevedono una partita bloccata con le difese a spuntarla sugli attacchi. La quota "No goal" si trova @1,75 contro il @2,00 del Goal, mentre l’under 2,5 si gioca @1,50. Per quanto riguarda la quota riservata alla squadra in grado di segnare sostanziale pareggio con gli inglesi @1,35 contro il gol azzurro vale @1,38 volte la posta. Quanto la partita si preveda bloccata lo si capisce anche dal risultato esatto del primo tempo, con una preferenza per lo 0-0 che si trova in quota @2,35, mentre i betting analyst di SNAI ritengono molto remota l’ipotesi ribaltone che vale @8,25 volte la posta. Difficile, poi, vedere valanghe di gol con il risultato più probabile che è la vittoria di misura da parte inglese che vale @7 volte la posta, appena più basso rispetto al @7,50 riservato allo stesso risultato in favore dell'Italia.

-888SPORT- Euro 2020, effetto Wembley: Italia da outsider, la favorita per la coppa è l'Inghilterra

A giocarsi Euro 2020 sono rimaste Italia e Inghilterra. Una sfida dal sapore antico e che vedrà la nazionale dei Tre Leoni chiamata a giocare davanti al pubblico di casa: l'atto finale della manifestazione, infatti, si giocherà a Wembley ed è anche per questo che l'Inghilterra, secondo i betting analyst di 888sport.it, parte con i favori del pronostico. Un successo degli inglesi, infatti, vale @1,84 volte la posta contro @1,97 riservato alla truppa di Roberto Mancini. All'Italia, dunque, spetterà il ruolo di outsider in quella che sarà la finale di Euro 2020 da giocare con gran parte del pubblico a sfavore; una situazione che la Nazionale si è già trovata ad affrontare diverse volte, come in Germania nel 2006 quando sconfisse i padroni di casa davanti al proprio pubblico, seppur in semifinale, volando poi all'atto finale contro la Francia e conquistando la Coppa del Mondo.

-BETALAND- Euro 2020, finale Italia-Inghilterra: grande equilibrio sulla lavagna scommesse

Nonostante il fattore Wembley, pieno di tifosi e con i decibel che hanno raggiunto i picchi di un paio di anni fa, la finale Italia-Inghilterra per i bookmaker di Betaland è assolutamente equilibrata. Chi vincerà Euro 2020? A questa domanda la lavagna scommesse antepost propone a quota @1,90 sia gli Azzurri che la Nazionale dei Tre Leoni. Gli inglesi di Southgate (domenica 11 luglio alle ore 21 al Wembley Stadium di Londra) hanno tuttavia un leggero vantaggio se si mette da parte la lavagna testa a testa e si prende in considerazione la classica lavagna «1X2». In questo caso il «2» (per l’Inghilterra) vale quota @2,75, mentre l’Italia si gioca vincente nei due tempi regolamentari @2,90. I tempi supplementari sono tuttavia diventati quasi una costante in questo Europeo e la «X» non è un’ipotesi così improbabile @3,00 volte la posta. La finale Italia-Inghilterra sarà anche la sfida tra le due difese che si sono mostrate più solide durante la competizione e per i quotisti di Betaland l’«Under 2,5» è molto probabile @1,48 e il «No Goal» valgono @1,69. Meritano comunque spazio i probabili marcatori del match. Tra gli uomini di Southgate fanno paura in particolare Raheem Sterling, bancato in gol @4,00, ed Harry Kane, che dopo un inizio al di sotto delle aspettative si è caricato la squadra sulle spalle e la sua rete nella finale di Euro 2020 vale @3,00 volte la posta. I nomi caldi dell’attacco azzurro sono quelli di Federico Chiesa (quota @4,00), Lorenzo Insigne (quota @5,00) e Ciro Immobile (@3,75).

⚽️DOVE TROVO LE MIGLIORI FREE PICK SUL CALCIO?

-Canale Telegram 🔱PRESIDENTE OFFICIAL

-IL PRESIDENTEBET SU INSTAGRAM

-Canale Telegram 🚀BETTING MANIAC

-BETTING MANIAC SU INSTAGRAM

-Canale Telegram 🔮IL PROFETA

-IL PROFETA SU INSTAGRAM

-SISAL- Euro 2020. Italia-Inghilterra finale tra autogoal e rigori: Donnarumma che neutralizza un penalty a 20,00

Domenica sera, alle 21, Italia e Inghilterra si fermeranno per vedere le proprie nazionali giocarsi il titolo di Euro 2020. Una finale inedita tra due formazioni arrivate a Wembley grazie alla solidità del gruppo e della fase difensiva: cinque i clean-sheet di Jordan Pickford, tre quelli di Gigio Donnarumma. Ma è stato anche l’Europeo in cui sono stati battuti i record in fatto di rigori e autoreti: 17 i penalty calciati e 11 i palloni finiti nella porta sbagliata. La sfida di domenica si preannuncia tiratissima, secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, con gli inglesi leggermente favoriti @2,75 contro il @2,90 azzurro mentre il pareggio è in quota @3,00. Equilibrio assoluto per ciò che riguarda il vincente visto che entrambe si giocano @1,90. In una finale tanto incerta potrebbero essere gli episodi a fare la differenza: così la possibilità che si registri l’autogoal numero 12 della competizione è data @9,00. Non è poi da escludere che venga assegnato un altro rigore: un penalty per l’Italia è in quota @6,50 mentre si scende per quello dell’Inghilterra offerto @5,00. In questo caso potrebbero diventare decisivi i portieri visto che dei 17 rigori sin qui calciati nel torneo, ben 8 sono stati neutralizzati: Gigio Donnarumma decisivo dagli undici metri, nel corso della gara, pagherebbe @20 volte la posta con Pickford invece in quota @25.

-PLANETWIN- Euro 2020, finale rebus per i bookmaker: quote in bilico tra Italia e Inghilterra, si spaccano gli scommettitori

Si gioca a Wembley, in uno stadio gremito di tifosi e contro una squadra che ha subito un solo gol nelle sei partite disputate finora. Nonostante questo, la finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra è la partita più difficile da decifrare, sia per i betting analyst, sia per gli scommettitori. Southgate e i suoi avranno l'enorme spinta del pubblico e la carica di chi si gioca la prima finale europea, eppure sul tabellone Planetwin365 il «2» inglese è @2,76, avanti solo di pochissimo sugli Azzurri e sulla «X», entrambi offerti @2,95. Altrettanto in bilico le quote sul vincente - che comprendono anche supplementari e rigori - in questo caso con gli inglesi @1,90 e l'Italia @1,95. Equilibrio massimo in quota e perfetta distribuzione nelle giocate effettuate finora: anche qui è l'Inghilterra ad avere la meglio di un soffio, con il 34% delle preferenze, con Mancini per la prima volta in svantaggio ma vicinissimo, visto il 33% delle scelte, le stesse andate sul pareggio al termine dei minuti regolamentari. Pareggio con cui sono finiti i due ultimi confronti diretti tra le due squadre, entrambi amichevoli, mentre l’ultima sfida agli Europei risale ai quarti di finale di Euro 2012 conclusasi con la vittoria azzurra dal dischetto (4-2) dopo lo 0-0 nei tempi regolamentari. I dati e i precedenti più recenti portano inevitabilmente in primo piano le scommesse sui tempi supplementari e sui rigori, decisivi per entrambe le squadre nelle semifinali contro Danimarca e Spagna: l'Inghilterra ha avuto la meglio all'extra time, una possibilità stavolta @10,00, con l'Italia @11,00. Un’altra vittoria azzurra ai rigori è l'offerta @9,00, così come il successo inglese dal dischetto. Pochissimo il margine lasciato ai gol nei minuti regolamentari: l'Under 2,5 spicca @1,50, mentre per una partita da almeno tre reti (Over 2,5) si sale a un sostanzioso @2,53. Occhio però a Harry Kane, che con 4 marcature all'attivo è a una sola rete di distanza da Ronaldo e Schick nella classifica dei cannonieri. È proprio l'attaccante del Tottenham il pericolo numero uno dell'Italia secondo Planetwin365, con il suo gol dato @2,60. Voglia di riscatto per Raheem Steerling dopo la finale di Champions persa con il Chelsea: per l'attaccante del Manchester City le chance di andare a segno sono @4,00, ma soprattutto c'è il primo posto nelle scommesse sul miglior giocatore del torneo, @2,65. E gli italiani? Indifferenti ai dubbi dei tifosi e al ballottaggio con Belotti, Immobile rimane la prima scelta degli analisti @3,25, ma all'arrembaggio arriva Chiesa @4,75, trascinatore degli Azzurri nella fase a eliminazione diretta. Menzione d'onore per Jorginho, padrone del centrocampo e decisivo nei rigori contro la Spagna: per il suo gol la quota è @7,50, e c'è spazio anche per il premio come MVP di Euro 2020 @10 volte la posta.