Scommesse Calcio: Italia campione d'Europa! Per i Mondiali 2022 gli azzurri si avvicinano alle favorite Brasile e Francia

L'Italia ha vinto l'Europeo 53 anni dopo, e lo ha vinto contro l'Inghilterra a Wembley. Una marcia implacabile quella degli uomini di Mancini che ora spaventano anche per i Mondiali in Qatar 2022 dove sono 3° in lavagna (insieme agli inglesi) e vicini alle favorite Brasile e Francia.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio.

Euro 2020: l'Italia vince l'europeo a Wembley ed è tra le favorite anche per Qatar 2022

L'Italia vince Euro 2020 a Wembley e si laurea campione d'Europa per la 2° volta, oltre ai 4 mondiali vinti, e proprio ai mondiali di Qatar 2022 ora guardano gli azzurri di Roberto Mancini, ct che è stato capace di creare un gruppo compatto di veterani e giovani, che hanno portato a casa un successo che aspettavamo da mezzo secolo.

Aspettiamo da meno tempo il mondiale. L'ultimo lo abbiamo vinto nel 2006, e secondo gli analisti SNAI la possibilità di fare nostro anche Qatar 2022 non sono così impossibili. Davanti ci sono il Brasile (che nel fine settimana ha perso, anche lui in casa, la Coppa America contro i rivali argentini) e Francia (i campioni del mondo in carica, altri delusi, a dir poco, dall'europeo) entrambi @7, ma subito dietro @9 c'è la nostra Italia, ancora a braccetto con l'Inghilterra.

Vincente Mondiali 2022

Brasile 7,00

Francia 7,00

Italia 9,00

Inghilterra 9,00

Spagna 10

Argentina 10

Germania 12

Belgio 12

Portogallo 15

Olanda 15

Colombia 50

Uruguay 50

Croazia 66

Danimarca 66

Serbia 100

Messico 100

Svizzera 100

Cile 100

Svezia 100

Stati Uniti 100

Ucraina 150

Qatar 150

Turchia 150

Norvegia 200

Austria 200

Nigeria 200

Galles 200

Paraguay 200

Bosnia-erzegovina 200

Costa Davorio 200

Ghana 200

Polonia 200

Repubblica Ceca 200

Islanda 250

Egitto 250

Algeria 250

Peru 250

Grecia 250

Senegal 250

Marocco 250

Ecuador 250

Australia 250

Giappone 250

Camerun 250

Romania 250

Irlanda 300

Montenegro 300

Costa Rica 500

Slovenia 500

Iran 500

Slovacchia 500

Tunisia 500

Bulgaria 500

Altro 100

Tornando all'Europeo, la valanga di scommesse sugli azzurri, sia in antepost, sia sulla finale, farà sicuramente sborsare qualche soldino ai bookmakers della penisola. Per esempio l'Italia vincente prima dell'Europeo si giocava anche in doppia cifra e si era poi assestata @9 volte la posta (con percentuali di scommesse dal 50% al 80% sui vari bookmakers), e in doppia cifra abbondante si giocava anche Gigio Donnarumma miglior giocatore della competizione. Prima della finale questa era un opzione ancora altissima @15 volte la posta. Bravo chi ci ha creduto.

Il Risultato Esatto della finale, 1-1 nei 90 minuti, è stato tra i risultati esatti più gettonati in assoluto nelle scommesse, anche da noi. L'Italia aveva già fatto felici gli scommettitori che avevano puntato su 3 vittorie su 3 ne girone, opzione in quota @4 poi rivelatasi esatta.