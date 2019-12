Scommesse Europa League: ottimo sorteggio per le italiane con Inter-Ludogorets e Roma-Gent. Tutte le quote antepost e sui sedicesimi di finale

A Nyon sono andati in scena anche i sorteggi per i sedicesimi di finale di Europa League. L'urna è stata benevola con le due italiane che non dovrebbero avere problemi a passare il turno in Inter-Ludogorets e Roma-Gent. I nerazzurri sono i secondi favoriti per la vittoria finale dietro a United e Siviglia.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio sulla Champions League.

Sorteggi Europa League: Inter e Roma favorite contro Ludogorets e Gent

Definito il quadro del primo turno a eliminazione diretta di Europa League (l'andata è in programma il 20 febbraio, il ritorno il 27) con i nerazzurri che pescano bene in Inter-Ludogorets. La squadra di Conte giocherà il ritorno a San Siro. Primo confronto dell'Inter con il Ludogorets. L'ultimo precedente dei bulgari contro una formazione italiana risale ai sedicesimi di finale di Europa League 2017-18, avversario il Milan: i rossoneri si qualificarono senza problemi vincendo 3-0 in Bulgaria e 1-0 al ritorno a San Siro.

Percorso inverso per i giallorossi di Paulo Fonseca impegnati in Roma-Gent e che giocheranno la prima all'Olimpico e ritorno in Belgio. Ecco tutti gli accoppiamenti dei sedicesimi e tra parentesi le quote 1X2 di Eurobet per la sfida d'andata.

Wolverhampton-Espanyol (@1.65 - @3.60 - @4.75)

Sporting Lisbona-Basaksehir (@1.73 - @3.50 - @4.50)

Getafe-Ajax (@2.50 - @3.25 - @2.60)

Bayer Leverkusen-Porto (@1.92 - @3.35 - @3.60)

Copenaghen-Celtic (@2.50 - @3.20 - @2.60)

APOEL Nicosia-Basilea (@2.65 - @3.15 - @2.50)

Cluj-Siviglia (@4 - @3.35 - @1.80)

Olympiacos-Arsenal (@2.90 - @3.20 - @2.30)

AZ Alkmaar-LASK Linz (@1.90 - @3.40 - @3.65)

Bruges-Manchester United (@2.90 - @3.25 - @2.25)

Ludogorets-Inter (@4 - @3.50 - @1.75)

Eintracht Francoforte-Salisburgo (@2.30 - @3.40 - @2.75)

Shakhtar Donetsk-Benfica (@2.15 - @3.25 - @3.10)

Wolfsburg-Malmoe (@1.42 - @4.50 - @6.25)

Roma-Gent (@1.40 - @4.25 - @6.50)

Glasgow Rangers-Braga (@1.87 - @3.30 - @3.80)

Quote Antepost: United e Siviglia le favorite, ma poi ci sono Ajax e Inter. Più staccata la Roma

Ecco le quote antepost per la vittoria finale secondo Snai.

Manchester United 7,00

Siviglia 7,00

Ajax 8,00

Inter 8,00

Arsenal 8,00

Fc Salisburgo 12

Wolverhampton 15

Roma 15

Leverkusen 25

Eintracht Francofort 33

Porto 33

Fc Shaktar Donetsk 33

Sl Benfica 33

Celtic Glasgow 40

Wolfsburg 40

Sporting Cp 50

Getafe 50

Az Alkmaar 50

Espanyol 66

Basilea 1893 75

Sporting Braga 75

Gent 100

Lask 100

Copenaghen 100

Glasgow Rangers 100

Istanbul Basaksehir 100

Club Brugge 100

Olympiacos Pireo 100

Pfc Ludogorets 1945 150

Malmo Ff 150

Fc Cfr 1907 Cluj 200

Apoel Nicosia 300

