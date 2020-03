Pronostici Europa League: Lask-Manchester United, Wolfsburg - Shakhtar Donetsk e partite di andata degli ottavi di finale del 12/03/2020

Roma e Inter non affronteranno le rispettive avversarie spagnole (Siviglia e Getafe) ma si giocano le altre sfide valide per l'andata degli ottavi di finale di Europa League.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio con quote di riferimento Marathonbet e PlanetWin365.

Analisi e Pronostici Europa League 12/03/2020

Si inizia con Basaksehir-FC Copenhagen alle ore 18:55. Danesi senza Boilesen e Wind, sono in dubbio anche Kaufmannm, Mudrazija, Ndoye e Sigurdsson. Squadra tipo per i turchi che lo scorso turno hanno avuto la meglio sullo Sporting, ribaltando con un 4-1 l'1-3 dell'andata in Portogallo. La squadra di Istanbul ha perso solo una delle precedenti otto partite casalinghe di UEFA Europa League (UEL) (3 vittorie, 4 pareggi, 1 sconfitta). Oggi il Basaksehir è favorito @1.72.

Alla stessa ora si gioca anche Eintacht Francoforte-Basilea. Dost, Fernandes, Russ e Torro rimangono indisponibili per i tedeschi che lo scorso turno hanno avuto la meglio del Salisburgo con 6 gol segnati in 2 partite, ma anche 3 concessi. Il Basilea ha superato l'APOEL con un 3-0 e un 1-0. Potremmo vedere una partita da OVER 2.5 @1.80 (stake 2).

L'ultima partita delle ore 18:55 è Lask-Manchester United. Gli austriaci hanno superato l'Alkmaar nello scorso turno mentre lo United ha avuto la meglio del Club Brugge grazie al 5-1 in casa, dopo l'1-1 dell'andata. Il Manchester non ha mai perso contro squadre austriache (7 vittorie, 1 pareggio). Lo United ha mantenuto la rete inviolata nelle ultime nove vittorie in tutte le competizioni. Andiamo con GOL NO @1.78 (stake 2) ma anche con VITTORIA UNITED @1.94 (stake 2).

Passiamo alle partite delle ore 21 con Olympiakos-Wolverhampton. La squadra greca ha già messo a segno un colpaccio nei 16esimi, superando l'Arsenal grazie alla prestazione in trasferta mentre i Wolves hanno superato l'Espanyol segnando 6 gol in quelle 2 partite. In tutte le competizioni, in cinque delle sue ultime sei vittorie in trasferta il Wolves ha vinto il secondo tempo a zero con un margine di oltre 1,5 gol. In Premier i Wolves hanno segnato 1,80 gol nel secondo tempo nelle proprie vittorie in trasferta di campionato nazionale. 2° TEMPO CON PIU GOL @2.05 (stake 2).

Rangers-Bayer Leverkusen. Bender e Volland infortunati per i tedeschi che hanno in dubbio anche Lomb e l'altro Bender, Lucas. Qualche dubbio anche tra le fila degli scozzesi che anche se sono imbattuti in tutte e otto le partite casalinghe in questa stagione di UEFA Europa League (7 vittorie, 1 pareggio) sono sfavoriti per la prima volta, con quota quasi @3.50. Nello scorso turno i Rangers hanno superato il temibile Braga mentre il Bayern ha eliminato un altra squadra portoghese, ben più blasonata, il Porto. Col Bayer in campo di solito i gol non mancano mai e anche oggi potremmo vedere una sfida con entrambe le squadre a segno, anche se la quota è troppo bassa.

Wolfsburg-Shakhtar. Padroni di casa con in dubbio Camacho, Guilavogui, Karamoko, Mbabu e William, ma sono molti anche i giocatori in dubbio degli ucraini che lo scorso turno hanno battuto il Benfica mentre il Wolfsburg ha avuto la meglio sul Malmo, per una squadra in forma anche in campionato, e che non perde da 5 partite consecutive (5 vittorie, 3 pareggi). Le quote favoriscono il Wolfsburg @2.

