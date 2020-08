Pronostici Europa League: quote, probabili formazioni, statistiche e scommesse su Inter-Getafe, Siviglia-Roma e partite degli ottavi di finale del 5 e 6 agosto 2020

Appena archiviato il campionato di Serie A, questa settimana si torna in campo per completare gli ottavi di finale di Europa League che apriranno le porte alle Final Eight. In campo ancora 2 formazioni italiane: Inter-Getafe e Siviglia-Roma.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio sulla ripresa dell'Europa League con quote di riferimento Eurobet e Betaland.

Analisi e scommesse Europa League 5-6 Agosto 2020

Si inizia alle 18:55 con FC Copenhagen-Basaksehir, e si riparte dal 1-0 interno dei turchi. I danesi sono senza Fischer, Santos e Sigurdsson, e la loro quota è in leggera crescita fino a superare @2.60 mentre il Basaksehir si gioca un pò più alto @2.75, quindi grande equilibrio secondo i bookmakers.

Alla stessa ora Shakhtar-Wolfsburg e qui i tedeschi sono chiamati a ribaltare l'1-2 dell'andata in casa. I lupi hanno però diversi indisponibili e non sarà facile, lo vediamo anche dalla quota in salita fino quasi @3 per la vittoria del Wolfsburg mentre lo Shakhtar scende intorno @2.40.

Alle ore 21.00 si passa a Manchester United-LASK, quasi una formalità per gli inglesi che hanno vinto 5-0 all'andata e si giocano @1.24 anche oggi per un altro successo contro il LASK dato @14.

La partita più attesa è Inter-Getafe su cui spendiamo qualche parola in più ovviamente e iniziamo dalle probabili formazioni.

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Eriksen; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte

Getafe (4-4-2): Soria; Damián Suárez, Djené, Timor, Olivera; Nyom, Arambarri, Maksimović, Cucurella; Mata, Molina. All. Bordalas

A livello statistico l'Inter ha vinto solo una delle sue ultime 12 partite giocate contro squadre spagnole nelle Coppe europee (4 pareggi e 7 sconfitte il bilancio). Il successo più recente dei nerazzurri è il 3-1 sul Barcellona a San Siro nella semifinale d'andata della Champions League 2009-10. Prima sfida invece contro una squadra italiana per il Getafe.

L'Inter ha la possibilità di accedere ai quarti di finale di una competizione europea dopo 9 anni di astinenza. Solo Siviglia (5), Basilea (6) e Manchester United (7) hanno ottenuto più clean sheet del Getafe (4) in questa edizione di Europa League. Le quote vedono l'Inter @1.70 (in calo) mentre il Getafe si gioca @5.50 (Pareggio @3.90). Gli spagnoli cercheranno di arroccarsi e difendersi (abbiamo visto che questa è la loro strategia in EL, e lo sanno fare), occhio al GOL NO @1.77, altra quota che sta calando.

Passiamo alle partite del giovedì e questa volta iniziamo dall'altra italiana in campo (ore 18.55) in Siviglia-Roma. Nel Siviglia casi di positività al covid ma l'allarme generale sembra rientrato e queste sono le probabili formazioni:

Siviglia (4-3-3): Bono; Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilon; Banega, Gudelj, Vazquez; Suso, de Jong, Munir. All. Lopetegui

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kolarov; Bruno Peres, Cristante, Diawara, Spinazzola; Zaniolo, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca

Le statistiche ci dicono che questo è il primo confronto ufficiale nelle competizioni europee tra Siviglia e Roma. La squadra spagnola ha vinto le sue due ultime sfide contro una formazione italiana: lo scorso anno ai 16esimi di finale di Europa League sconfisse la Lazio sia all'andata che al ritorno. La Roma ha vinto solo uno dei suoi ultimi 7 precedenti contro squadre spagnole (completano il bilancio un pareggio e 5 sconfitte): in 5 di queste 7 partite non è riuscita a segnare.

Spagnoli specialisti di questo trofeo come nessuno. Da quando la competizione si chiama Europa League, ovvero dalla stagione 2009-10, il Siviglia ha raggiunto i quarti di finale in 3 occasioni e tutte le volte ha vinto il trofeo (2013-14, 2014-15, 2015-16). La Roma ha vinto solo uno dei suoi ultimi 9 incontri disputati in Europa League (4 pareggi e 4 sconfitte completano il bilancio) e non approda ai quarti di finae di Coppa Uefa-Europa League dalla stagione 1998-99 quando venne eliminata dall'Atletico Madrid. Partita molto difficile da pronosticare, si potrebbe vedere Over sui cartellini (al momento non è disponibile la quota). I giallorossi hanno chiuso il campionato col 3-1 contro una Juventus con tanti giovani, e nonostante questo si sono comunque registrati 5 cartellini gialli. Oggi la posta in palio è ben più alta e piacciono diversi mercati di tipo Sanzioni come il Rigore SI @2.50 ed Espulsione SI @3.75.

L'altra partita del giovedì alle 18.55 è Bayer Leverkusen-Rangers dove i tedeschi potranno amministrare il 3-1 vincente in trasferta e sono dati @1.65 per un altro successo contro gli scozzesi @5.25.



Alle ore 21 tocca a Basilea-Francoforte (qui sono i tedeschi a rincorrere dopo lo 0-3 dell'andata in casa e gli svizzeri oggi sono leggermente favoriti ancora una volta @2.45 di quota, ma molto in equilibrio con l'Eintracht @2.55) e a Wolves-Olympiakos (gli inglesi hanno pareggiato 1-1 in Grecia ma hanno chiuso la stagione inglese in forte calo, come è in calo la quota per la vittoria dei padroni di casa @1.70 nonostante tutto).

Rimanete collegati con i nostri canali TELEGRAM come BAR SPORT WEB e BETTING MANIAC per le giocate ufficiali su queste partite. Potete attivare anche il servizio 💎PREMIUM con una redazione e 6 tipster al lavoro ogni giorno con report e giocate su Calcio, Basket, Baseball, Hockey, Golf, Motori e tanto altro. Inizia a scommettere ad un altro livello grazie al supporto di una redazione da 10 anni nel mondo delle scommesse online.