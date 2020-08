Pronostici Europa League: analisi e scommesse sui quarti di finale Inter-Bayer Leverkusen e Manchester United-Copenhagen del 10-08-2020

Si torna subito in campo a ritmo serrato e sui campi neutri tedeschi per i quarti di finale di Europa League che inizieranno già da lunedì 10 agosto 2020 alle ore 21.00 con in contemporanea Inter-Bayer Leverkusen e Manchester United-Copenhagen.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio sull'Europa League con quote di riferimento Eurobet e Betaland.

Analisi e scommesse Europa League 10 Agosto 2020

Inter-Bayer Leverkusen. Saranno i tedeschi del Bayer i prossimi avversari dei nerazzurri. Le aspirine sono passate grazie al 1-0 di misura sui Rangers dopo il 3-1 dell'andata che aveva già messo le cose in discesa per i tedeschi, mentre l'Inter ha chiuso bene il campionato al 2° posto e ha battuto 2-0 il Gefate dopo un avvio problematico. Le squadre si affrontarono nella Champions League del 2002-2003 con doppio successo dell'Inter.



A livello statistiche l'Inter ha perso solo una delle ultime 15 partite ufficiali (9 vittorie, 5 pareggi), senza subire gol in sei delle ultime sette. L'Inter ha pareggiato solo una delle ultime 16 partite di EL (8 vittorie, 7 sconfitte) e non ha subìto neanche un gol nel secondo tempo in tutte le ultime sette partite in questa competizione. Il gol di apertura è stato segnato nei primi 25 minuti di gioco in quattro delle ultime cinque partite del Bayer Leverkusen in tutte le competizioni.

Il mister del Bayer Leverkusen, Peter Bosz, ha già giocato una finale di Europa League, poi persa con l'Ajax contro lo United. La stella di questa squadra è Kai Havertz che piace a mezza Europa (gli ultimi rumors lo danno molto vicino al Chelsea). Ecco le probabili formazioni:

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic; 2 Godin, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 87 Candreva, 23 Barella, 77 Brozovic, 15 Young; 24 Eriksen; 9 Lukaku, 10 Lautaro Martinez All. Conte

BAYER LEVERKUSEN (4-3-3): 1 Hradecky; 18 Wendell, 5 S. Bender, 4 Tah, 8 L. Bender; 15 Baumgartlinger, 10 Dermibay, 25 Palacios; 1 Diaby, 31 Volland, 29 Havertz All. Bosz

Si gioca ovviamente a porte chiuse e su Campo neutro dalla Merkur Spiel-Arena. Le Quote favoriscono l'Inter @2.10 mentre il Leverkusen è dato fino @3.50 (Pareggio @3.55). I book si aspettano entrambe le squadre a segno (Gol Si @1.61) e almeno 3 reti (Over 2.5 @1.72).

Molto più scontata, almeno sulla carta, l'altra sfida tra Manchester United-Copenhagen che si giocherà sempre alle ore 21 dal RheinEnergieStadion. L'FC Copenhagen è la prima squadra danese a raggiungere un quarto di finale di Europa League. I "Red Devils" sono imbattuti da 14 partite nelle fasi a eliminazione diretta di EL (9 vittorie, 5 pareggi), durante le quali hanno subito solo sette gol (0,5 in media). Quanto all’attacco, non sono riusciti a segnare solo in una delle ultime 24 partite dell'UEL. Ecco le probabili formazioni:

MANCHESTER UTD (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Williams; Matic, Pogba; Greenwood, Bruno Fernandes, Rashford; Martial. All. Solskjaer

COPENHAGEN (4-2-3-1): Johnsson; Varela, Nelsson, Bjelland, Boilesen; Zeca, Mudrazija; Biel, Wind, Falk; Santos. All. Solbakken

Come detto le Quote sono tutte per il Manchester United @1.25 mentre la sorpresa danese si gioca fino @12.00 volte la posta (Pareggio @7.00). L'Over 2.5 si gioca solo @1.61 ma ci si aspettano tutti gol dai Red Devils visto che la quota per il Gol SI @2.10 è molto alta e pure in salita.

