Pronostici Europa League: analisi e scommesse sui quarti di finale Shakhtar-Basilea e Wolves-Siviglia del 11-08-2020

Martedì si giocano gli altri due quarti di finale di Europa League, sempre alle ore 21.00 e sempre dalla Germania. Ad affrontarsi toccherà a Shakhtar Donetsk-Basilea e a Wolverhampton-Siviglia.

Shakhtar-Basilea si gioca dalla Veltins Arena di Gelsenkirchen in Germania, sfida ad eliminazione diretta, in caso di parità al 90′ si proseguirà dunque con tempi supplementari ed eventuali calci di rigore. Lo Shakhtar ha superato il Wolfsburg. Il Basilea ha fatto fuori un altra tedesca, l'Eintracht battuta 3-0 all'andata a Francoforte per poi gestire il ritorno.

SHAKHTAR (4-2-3-1): Pyatov; Dodò, Kryvstov, Matviyenko, Bolbat; Marcos Antonio, Stepanenko; Marlos, Alan Patrick, Taison; Junior Moraes. Allenatore: Luis Castro.

BASILEA (4-2-3-1): Nikolic; Widmer, van der Werff, Alderete, Petretta; Xhaka, Frei; Stocker, Campo, Pululu; Cabral. Allenatore: Marcel Koller.

Lo Shakhtar è imbattuto in otto degli 11 scontri diretti precedenti contro squadre svizzere (7 vittorie, 1 pareggio, 3 sconfitte). Il Basilea e nel pieno di una striscia di 281 minuti consecutivi senza subire gol. Occhio ai cartellini visto che nelle ultime sette gare europee del Donetsk sono stati mostrati cinque cartellini rossi. Le Quote favoriscono lo Shakhtar @1.85 con quota in calo mentre il Basilea si gioca @4.00 o superiore (Pareggio @3.75). In bilico le quote Over/Under 2.5 gol visto l'ottimo reparto offensivo dello Shakhtar ma anche la solidità difensiva degli svizzeri.

Passiamo a Wolves-Siviglia sempre alle ore 21 dalla Schauinsland-Reisen-Arena di Duisburg. Il Wolverhampton ha superato l’Olympiakos negli ottavi di finale, vincendo per 1-0 giovedì scorso al Molineux Stadium per 1-0 col rigore siglato in avvio da Raul Jimenez (all’andata in Grecia era finita 1-1). La squadra di Nuno Espirito Santo dovrebbe schierarsi col 4-3-3 rispetto al 4-2-3-1 del Siviglia. Gli spagnoli sono sempre tra le squadre di riferimento in questa competizione, e lo scorso turno hanno annichilito la Roma per 2-0, un risultato che sta quasi stretto alla squadra di Julen Lopetegui.

WOLVERHAMPTON (3-4-3): Rui Patricio; Boly, Coady, Saiss; Doherty, Ruben Neves, Joao Moutinho, Vinagre; Traoré, Raul Jimenez, Jota. Allenatore: Nuno Espirito Santo.

SIVIGLIA (4-2-3-1): Bono; Jesus Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilon; Banega, Fernando, Jordan; Munir, En-Nesyri, Ocampos. Allenatore: Julen Lopetegui.

Il Siviglia è imbattuto da 18 partite (9 vittorie, 9 pareggi) in tutte le competizioni. Anche qui attenzione alle sanzioni. Il Siviglia ha ricevuto una media di 2,33 cartellini gialli a partita durante la fase ad eliminazione diretta di UEL (Wolves: 2,50). Le Quote favoriscono il Siviglia @2.20 con quota in calo, e forse in questo momento gli spagnoli hanno qualcosa in più rispetto ai Wolves che si giocano @3.50 (Pareggio @3.30). I book si aspettano pochissime reti con Under 2.5 sotto @1.60 di quota. La nostra Free Pick è VITTORIA SIVIGLIA @2.27 (stake 1).

