Pronostico Siviglia-Manchester United: probabili formazioni, quote, statistiche e scommesse sulla prima semifinale di Europa League del 16-08-2020

Si torna subito in campo con la prima semifinale di Europa League, Siviglia-Manchester United alle ore 21 sul campo neutro del RheinEnergieStadion di Colonia.

Analisi e scommesse Europa League 16 Agosto 2020

Dopo aver surclassato per 2-0 la Roma agli ottavi, l'altro giorno il Siviglia ha faticato maggiormente nel quarto contro i Wolves, comunque superati 1-0 con rete di Ocampos al 88° ma anche un rigore sbagliato dagli inglesi nel primo tempo. La formazione spagnola è cambiata tanto negli ultimi anni ma la costante è sempre il grande rendimento che riesce a tenere in questa competizione (cinque volte vincitore tra UEL e Coppa UEFA). Per questa sfida saranno indisponibili Corchia e Gudelj nel 4-3-3 del Siviglia che in avanti si schiera con Suso, En-Nesyri ed Ocampos.

Il Manchester United apre con i favoriti dei pronostici anche se dopo aver chiuso la pratica col LASK, ha rischiato grosso col Copenhagen superato solo per 1-0 ai supplementari. I Red Devils rimangono comunque tra i grandi favoriti per la vittoria finale della EL e oggi si schiereranno col 4-1-4-1. Indisponibili Jones, Shaw e Tuanzebe.

SIVIGLIA (4-3-3): Bounou; Jesus Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilón; Banega, Fernando, Jordán; Suso, En-Nesyri, Ocampos.

MANCHESTER UNITED (4-1-4-1): Romero; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Williams; Fred; Greenwood, Bruno Fernandes, Pogba, Rashford; Martial.

Il Siviglia ha allungato la sua sequenza di imbattibilità in tutte le competizioni a 19 partite (10 vittorie, 9 pareggi). È stata anche la sua sesta vittoria ‘a zero’ in otto partite ufficiali. Sesta partita consecutiva di Europa League con meno di 2,5 gol per gli spagnoli.

Anche lo United ha esteso la propria imbattibilità a quattro partite in tutte le competizioni (2 vittorie, 2 pareggi — risultati alla fine dei 90 minuti dei tempi regolamentari). Ha segnato una media di 2,18 gol a partita in questa stagione di EL, e non ha subìto gol nel primo tempo in nessuna delle ultime quattro partite nelle competizioni europee.

Il Siviglia è imbattuto contro squadre inglesi negli scontri diretti tra EL e Coppa UEFA (4 vittorie, 2 pareggi) e non ha perso contro il Manchester United in competizioni europee (1 vittoria, 1 pareggio). Il Manchester United ha un record scarso negli scontri diretti tra EL e Coppa UEFA contro avversarie spagnole (1 vittoria, 2 pareggi, 3 sconfitte) con entrambe le squadre che sono riuscite a segnare in quattro di queste partite.

