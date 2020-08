Pronostico Inter-Shakhtar: probabili formazioni, quote, statistiche e scommesse sulla seconda semifinale di Europa League del 17-08-2020

Seconda semifinale di Europa League con Inter-Shakhtar in campo lunedì 17 agosto 2020 alle ore 21.00 dalla Merkur Spiel-Arena di Düsseldorf.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio sull'Europa League con quote di riferimento Eurobet e Betaland.

Analisi e scommesse Europa League 17 Agosto 2020

L'Inter di Antonio Conte si gioca la finale di Europa League, ma prima ci sarà da superare il pericoloso Shakhtar che ha dominato 4-1 contro il Basilea dopo aver schiantato 3-0 anche il Wolfsburg. La squadra di Donetsk si schiererà col 4-2-3-1, con Júnior Moraes prima punta supportata da Taison. L'Inter dovrebbe rispondere col 3-5-2 che vedrà in avanti il duo Lukaku, Lautaro Martínez (infortunato Sanchez).

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Gagliardini, A.Young; R.Lukaku, Lautaro Martínez. All. Antonio Conte

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Pyatov; Dodo, Kryvtsov, Khocholava, Matvienko; Marcos Antonio, Stapanenko; Marlos, Alan Patrick, Taison; Júnior Moraes. All. Luis Castro

Statistiche. L'Inter ha perso solo una delle ultime 16 partite ufficiali (10 vittorie, 5 pareggi) e non ha subìto gol in cinque delle ultime sei. Sette delle otto partite europee in questa stagione dello Shakhtar hanno visto più di 2,5 gol. I due scontri diretti precedenti nelle competizioni europei hanno visto un totale di due gol a partita tra Inter e Shakhtar.



Quote. Nerazzurri favoriti @1.75 per la vittoria nei 90 minuti mntre lo Shakhtar si gioca @4.75 (Pareggio @4.00). I bookmakers puntano su una partita con molte reti visto che Over 2.5 si gioca @1.66 e la quota è anche in calo, così come quella del Gol Si sempre @1.66.

Rimanete collegati con i nostri canali TELEGRAM come BAR SPORT WEB e BETTING MANIAC per le giocate ufficiali su queste partite. Potete attivare anche il servizio 💎PREMIUM con una redazione e 6 tipster al lavoro ogni giorno con report e giocate su Calcio, Basket, Baseball, Hockey, Golf, Motori e tanto altro. Inizia a scommettere ad un altro livello grazie al supporto di una redazione da 10 anni nel mondo delle scommesse online.