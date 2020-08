Scommesse Europa League: Inter in finale, tutte le quote sulla sfida di venerdì 21 agosto contro il Siviglia. Nerazzurri favoriti

Un Inter travolgente strapazza lo Shakhtar Donetsk e vola in finale di Europa League, dieci anni dopo l'ultima finale europea. Antonio Conte vuole spezzare il tabù personale che ha con le competizioni europee. Il Siviglia è maestro di Europa League ma in quota c'è ottimismo sui nerazzurri.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio sull'Europa League.

Quote Finale Europa League Inter-Siviglia del 21-08-2020

Ci sarà il Siviglia, squadra veterana della competizione, ad affrontare l'Inter nella finalissima di Europa League del 21 agosto 2020 dal RheinEnergieStadion di Colonia. Grande soddisfazione dei nerazzurri e di Antonio Conte che può vincere il suo primo trofeo europeo da allenatore.

Con un Lukaku da record, l'ottimo stato di forma di Barella, ma anche la crescita di Bastoni e una difesa diventata solidissima, spingono i bookmakers come Snai a favorire i nerazzurri anche contro il Siviglia che è abituato a giocare queste partite, e anche a vincerle in EL dove negli ultimi anni è stata la squadra più vincente della competizione. Il 5-0 sullo Shakhtar Donetsk però spaventa anche gli spagnoli. Ecco tutte le quote della finale:

1X2

Siviglia @3.40

Pareggio @3.50

Inter @2.15

1X2 PRIMO TEMPO

1 @3.90

X @2.15

2 @2.80

VINCENTE COPPA

Inter @1.60

Siviglia @2.30

GOL / NO GOL

Gol Si @1.70

Gol No @2.00

OVER / UNDER 2.5 GOL

Over @1.90

Under @1.80

SANZIONI

Rigore Si @2.50

Espulsione Si @4.00

SPECIALI

Ribaltone Si @6.25

Autorete Si @10.00

Arbitro Guarda Var Si @3.00

PARZIALE/FINALE

1/1 @5.50

1/X @15.00

1/2 @25.00

X/1 @7.75

X/X @4.75

X/2 @5.50

2/1 @33.00

2/X @16.00

2/2 @3.35

Rimanete collegati con i nostri canali TELEGRAM come BAR SPORT WEB e BETTING MANIAC per le giocate ufficiali su queste partite. Potete attivare anche il servizio 💎PREMIUM con una redazione e 6 tipster al lavoro ogni giorno con report e giocate su Calcio, Basket, Baseball, Hockey, Golf, Motori e tanto altro. Inizia a scommettere ad un altro livello grazie al supporto di una redazione da 10 anni nel mondo delle scommesse online.