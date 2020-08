Pronostico Inter-Siviglia: probabili formazioni, quote, statistiche e scommesse sulla finale di Europa League del 21-08-2020

L'Inter ha raggiunto la finale di Europa League che giocherà contro il Siviglia, venerdì 21 agosto 2020 alle ore 21 dal RheinEnergieStadion di Colonia.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio sull'Europa League con quote di riferimento Eurobet e Betaland.

Analisi e scommesse Finale Europa League Inter-Siviglia

Antonio Conte è riuscito a raggiungere la finale di EL con l'Inter che per la sfida di venerdì giocherà col suo 3-5-2. Sicuramente in campo Lukaku a caccia del record del Fenomeno Ronaldo. Il Siviglia è la squadra veterana di questa competizione e Julen Lopetegui risponderà col 4-3-3 che vedrà Suso, En Nesyri ed Ocampos in attacco. Ecco le probabili formazioni:

SIVIGLIA (4-3-3): Bono; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Sergio Reguilón; Fernando, Banega, J.Jordán; Suso, En Nesyri, Ocampos. All. Julen Lopetegui

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Bastoni; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, A.Young; R.Lukaku, Lautaro Martínez. All. Antonio Conte

Non ci sono precedenti ufficiali tra Inter e Siviglia. L'ultima volta in cui le due squadre si sono affrontate è stata nel 2008 nel “LG Tournament” di Amsterdam, con il risultato di 0-0. la sesta volta in 11 stagioni della UEFA Europa League che le due squadre in finale si incontrano per la prima volta in una competizione europea, l'ultima volta nella finale 2015-16, quando sempre il Siviglia ha battuto il Liverpool 3-1.

L'Inter ha raggiunto la sua decima finale europea UEFA e la prima dopo la finale di Champions League 2010, quando vinse 2-0 contro il Bayern Monaco. E' la nona squadra in generale a raggiungere 10 volte le principali finali UEFA, e la terza squadra italiana dopo AC Milan e Juventus (entrambe 14 finali). L'Inter ha vinto tutte e cinque le partite di UEFA Europa League in questo 2020 e proverà a vincere sei partite europee di fila per la seconda volta nella sua storia.

Il Siviglia è la squadra di maggior successo nella storia della Coppa UEFA/Europa League, raggiungendo la finale (sei volte compreso il 2019-20) e vincendo la competizione (cinque volte) in più occasioni di qualsiasi altra squadra. Il Siviglia non ha mai perso una sola partita a eliminazione diretta in Coppa UEFA/Europa League (8 partite, 6 vittorie e 2 pareggi), vincendo ognuna delle ultime cinque partite, comprese due finali. Il Siviglia sta attualmente facendo la sua più lunga corsa da imbattuto in tutte le competizioni nella storia dei club della Liga (20 partite, 11 vittorie e 9 pareggi).

Antonio Conte e Julen Lopetegui sono entrambi alla loro prima finale UEFA. Sono due dei sei allenatori che vantano almeno 10 partite da allenatori in UEFA Europa League con una percentuale di vittorie pari o superiore al 70%: Conte è il secondo migliore (13 partite, 10 vittorie, il 77%) e Lopetegui è il quarto migliore (11 partite, 8 vittorie, il 73%).

Con la doppietta allo Shakhtar, anche Lautaro Martinez ha superato quota 20 gol stagione. Era dai tempi di Adriano e Martins (stagione 2004-2005) che l'Inter non aveva due attaccanti che superassero quota 20 gol, in tutte le competizioni, in una singola stagione: Lautaro Martinez (21) e Lukaku (33). Romelu Lukaku è il primo giocatore nella storia della Coppa UEFA/Europa League a segnare in 10 partite consecutive grazie alla serie che risale da novembre 2014 con l'Everton. L'attaccante belga è stato coinvolto direttamente in 18 gol nelle sue ultime 10 presenze nella competizione con 14 reti e 4 assist.

In semifinale, Suso e Luuk de Jong sono diventati il decimo e l'undicesimo marcatore diverso per il Siviglia in questa stagione di UEFA Europa League – esclusi gli autogol, solo il Manchester United (12) ha segnato con più marcatori diversi.

Quote. Inter @2.20 favorita contro il Siviglia che si gioca @3.40 (Pareggio @3.40). I book scommettono su una partita da Under 2.5 @1.80 di quota mentre Over si gioca @2. Entrambe le squadre a segno si giocano @1.80 mentre il Gol No è offerto fino @2.04.

