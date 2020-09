Scommesse Europa League: il Milan si gioca il passaggio del turno contro il Rio Ave senza Ibrahimovic e Rebic

Un Diavolo spuntato per la sfida decisiva per il passaggio del turno e la qualificazione alla prossima Europa League. Pioli è senza Ibrahimovic e Rebic nella sfida contro i portoghesi del Rio Ave.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio sull'Europa League con quote di riferimento Eurobet e Betaland

Analisi e scommesse Rio Ave-Milan e qualificazioni Europa League 01-10-2020

Il Milan è all'ultimo atto per completare la qualificazione alla fase a gironi della prossima Europa League 2020-21. Dopo aver superato Shamrock Rovers e Bodo/Glimt, ora i rossoneri sfidano i portoghesi del Rio Ave.

La squadra di Pioli ha iniziato bene con 2 vittorie anche in campionato ma è in emergenza in attacco viste le assenze di Ibrahimovic e Rebic. Il Rio Ave ha cominciato il campionato portoghese con due pareggi e lo scorso turno ha eliminato il Besiktas, battuto ai rigori, ma i turchi avevano diversi problemi e defezioni a loro volta. Il Milan è comunque favorito @1.80 per la vittoria in trasferta, col Rio Ave @4.10 e il pareggio @3.40, da non escludere.



In campo alta big come il Tottenham che arriva dalla vittoria in EFL Cup contro il Chelsea. La squadra di Mourinho è strafavorita @1.17 contro il Maccabi Haifa. Grande equilibrio invece in Rangers-Galatasaray con gli scozzesi avanti @2.00 di quota, forti anche di un ottimo inizio in campionato dove sono al primo posto della Scottish Premiership con 7 vittorie e due pareggi dopo nove gare. La squadra di Fatih Terim si gioca @3.40.

In Aek Atene-Wolfsburg troviamo i tedeschi favoriti @2.04 mentre in Sporting Lisbona-Lask Linz, un altra portoghese, lo Sporting, si gioca @2.26 per la vittoria nei 90 minuti.