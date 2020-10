Scommesse Europa League: sorteggi dei gironi. Quote antepost Tottenham ed Arsenal favorite sulle italiane Roma, Napoli e Milan

Dopo la Champions sono arrivati anche i sorteggi dei gironi della prossima Europa League 2020-21. Andiamo a vedere quali sono i gruppi che si sono formati, come sono messe le italiane e tutte le quote antepost.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio dopo i sorteggi dei gironi di Europa League 2020-21.

Tottenham ed Arsenal favorite sulle italiane Roma, Napoli e Milan

Urna di Nyon abbastanza positiva per i club italiani impegnati nella prossima Europa League 2020-21 che hanno tutte evitato il pericoloso Leicester.

Girone A: Roma, Young Boys, Cluj, CSKA Sofia

GIRONE B: Arsenal, Rapid Vienna, Molde, Dundalk

GIRONE C: Bayer Leverkusen, Slavia Praga, Hapoel Beer-Sheva, Nizza

GIRONE D: Benfica, Standard Liegi, Glasgow Rangers, Lech Poznan

GIRONE E: PSV Eindhoven, Paok Salonnico, Granada, Omonia

Girone F: Napoli, Real Sociedad, Az Alkmaar, Rijeka

GIRONE G: Braga, Leicester, AEK Atene, Zorya Luhansk

Girone H: Milan, Celtic, Sparta Praga, Lille

GIRONE I: Villarreal, Qarabag, Maccabi Tel Aviv, Sivasspor

GIRONE J: Tottenham, Ludogorets, LASK, Royal Antwerp

GIRONE K: CSKA Mosca, Dinamo Zagabria, Feyenoord, Wolfsberg

GIRONE L: Gent, Stella Rossa, Hoffenheim, Slovan Liberec

La fase a gironi dell’Europa League 2020/2021 inizierà il 22 ottobre e terminerà il 10 di dicembre. Dal 18 febbraio avranno inizio le sfide a eliminazione diretta. Le altre date da segnare sull'agenda sono il 14 dicembre per il sorteggio sedicesimi di finale, il 26/02/2021 per il sorteggio ottavi di finale e il 19/03/2021 per gli accoppiamenti di quarti di finale e semifinali.

Le quote antepost per la vittoria finale mettono le due inglesi Tottenham ed Arsenal davanti al tris azzurro con Milan e Napoli, mentre la Roma è un pò più staccata.

Tottenham 7,50

Arsenal 8,00

Milan 10

Napoli 10

Roma 15

Leicester 15

Real Sociedad 20

Villarreal 20

Leverkusen 20

Benfica 33

Nizza 40

Lille 40

Hoffenheim 40

Granada 40

Cska Mosca 50

Glasgow Rangers 50

Celtic 50

Psv Eindhoven 75

Az Alkmaar 75

Feyenoord 75

Braga 75

Wolfsberger Ac 150

Sparta Praga 150

Rapid Vienna 150

Anversa 250

Zorya 250

Sivasspor 250

Altro 2,25