Pronostici Europa League: si inizia con tutte e 3 le italiane favorite in Napoli-Alkmaar, Young Boys-Roma e Celtic-Milan del 22-10-2020

Giovedì 22 ottobre 2020, come di consueto al seguito della due giorni di Champions, inizia anche l'Europa League con le 3 squadre italiane impegnate, tutte favorite secondo le quote in questo primo turno della fase a gironi.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio di Europa League 2020-21 con quote di riferimento Betaland e Snai.

Quote, ultime news, statistiche e previsioni 1a giornata Europa League

Inizia la stagione europea di tre italiane impegnate in Europa League. Iniziamo da Napoli-AZ Alkmaar. La squadra di Gennaro Gattuso si gioca favorita @1.25, galvanizzata dopo il bel 4-1 contro l’Atalanta. Al San Paolo arriva l’AZ Alkmaar in emergenza. Tra gli olandesi ci sono infatti 13 positivi al Covid-19, ma la squadra è già partita verso Napoli dato che per il regolamento UEFA bastano 13 giocatori (portiere compreso) per poter disputare la partita. Il Napoli potrebbe recuperare Lorenzo Insigne, ai box dalla sfida con il Genoa. Tra i pali favorito Alex Meret.

In campo anche Young Boys-Roma, con i giallorossi che arrivano dal convincente successo per 5-2 contro il Benevento che ha permesso a Paulo Fonseca di scacciare un pò di critiche anche se per questa sfida mancherà Chris Smalling e dovrebbe fare turnover col ritorno al 4-2-3-1. Ci potrebbero essere i debutti dal primo minuto di Borja Mayoral, Gonzalo Villar e del portiere Pau Lopez. La Roma è favorita in quota @1.95.

L'ultima italiana in campo è impegnata alle ore 21 in Celtic-Milan. Dopo una serie di otto vittorie consecutive la squadra di Lennon ha perso l'Old Firm contro i Rangers mentre il Milan arriva dal derby vinto ed è primo, ancora perfetto, in classifica, con una difesa che concede pochissimo e un Ibra che sembra un ragazzino nonostante l'età e il covid che ha colpito anche lo svedese le settimane scorse (Zlatan Ibrahimovic è confermatissimo anche per la trasferta scozzese). La squadra di Pioli è favorita @1.81 a Glasgow. I rossoneri dovranno fare a meno di Hakan Calhanoglu che ha rimediato una distorsione alla caviglia durante l’ultimo allenamento. Il sostituto dovrebbe essere il giovane Brahim Diaz. A centrocampo potrebbe esserci la prima chance dal calcio d’inizio per Sandro Tonali