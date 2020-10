Pronostici Europa League: seconda giornata del 29-10-2020. Milan e Roma favorite in casa contro Sparta Praga e CSKA Sofia. Il Napoli rischia contro il Real Sociedad

Giovedì 29 ottobre 2020 torna l'Europa League con la 2a giornata della fase a gironi. In Milan-Sparta Praga e Roma-CSKA Sofia favorite le italiane. Più difficile l'impegno di San Sebastian per la squadra di Gattuso in Real Sociedad-Napoli. Quote in equilibrio contro gli spagnoli al comando di Liga.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio di Europa League 2020-21 con quote di riferimento Betaland e Snai.

Quote, ultime news, statistiche e previsioni 2a giornata Europa League

Milan-Sparta Praga. I rossoneri cercano di allungare la striscia di risultati positivi in Europa League dopo il 3-1 in Scozia all'esordio e dopo il contestato 3-3 di campionato con la Roma. Donnarumma positivo al Covid ma in attacco c'è un infinito Zlatan Ibrahimovic, capocannoniere della Serie A con 6 gol in 3 partite, e quotato appena @1.50 per un altra rete mentre con la la quarta doppietta stagionale si sale @2,85 se ci credete. I cechi hanno esordito malissimo in Europa League, perdendo 4 a 1 con il Lille anche se in campionato lo Sparta Praga è stato capace di vincere 6 partite su 6, segnare 20 gol (Julis con 6 reti e Hlozek con 4 i migliori) e di subirne sei, e ha due punti di vantaggio sullo Slavia. Il Milan vincente si prende @1.40, la sorpresa dello Sparta @8 (pareggio @5).

Roma-CSKA Sofia. Anche i giallorossi sono favoriti @1.24 per la 2° vittoria in EL dopo il successo in rimonta contro gli svizzeri dello Young Boys. All’Olimpico arrivano i bulgari del CSKA, già sconfitti a Sofia dal Cluj nel turno inaugurale. Oggi il CSKA si gioca @11 per la vittoria ma il 90% degli scommettitori punta sul successo della squadra di Fonseca che però dovrebbe ricorrere a un ampio turnover (davanti riposa Dzeko, in attacco spazio a Borja Mayora, la prima rete in giallorosso si gioca @2). Complessivamente Roma e CSKA Sofia si sono sfidate 4 volte nelle Coppe Europee, e la Lupa ha sempre vinto.

Real Sociedad-Napoli. Sarà un turno decisamente più impegnativo per il Napoli che deve riscattarsi immediatamente dalla sconfitta dell’esordio contro l'AZ Alkmaar. La squadra di Gattuso sfida ora l’avversaria più temibile del girone, la Real Sociedad che sta andando fortissimo, ha vinto nella gara d’esordio in Europa con il Rijeka ed è incredibilmente al comando anche della Liga spagnola. Il 70% degli scommettitori ha puntato sul Napoli, ma le quote sono in super equilibrio (entrambe intorno @2.65 per la vittoria). Due squadre offensive (i baschi hanno già segnato 14 reti) che spesso danno vita a partite ricche di gol, occhio al Over 2.5 @1.90. Tra i marcatori spicca Osimhen @2.25.