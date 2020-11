Pronostici Europa League: 3a giornata del 05-11-2020. Milan in quota @1.75 contro il Lille per la 3a vittoria di fila in EL. Roma e Napoli favorite sotto @1.40 contro Rijeka e Cluj

Giovedì 5 novembre 2020 si gioca la 3a giornata della fase a gironi di Europa League e come sempre sono 3 le italiane in campo impegnate in: Roma-CFR Cluj e Rijeka-Napoli alle 18.55 e Milan-Lilla alle 21, con i rossoneri che hanno la sfida più difficile sulla carta ma sono comunque favoriti.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio di Europa League 2020-21 con quote di riferimento Betaland e Snai.

Rijeka-Napoli. Partenopei impegnati in Croazia per dare continuità dopo la vittoria di San Sebastian e contro il fanalino di coda Rijeka che ha perso le prime 2. Croati in emergenza alle prese con il Covid visto che al momento sarebbero solo 12 i giocatori a disposizione del mister Simon Rozman. Il tecnico del Rijeka ha rivelato, secondo quanto riportato dal sito di Gazzetta, la possibilità di giocare la sfida contro gli azzurri schierando la Primavera. La squadra di Gattuso è favorita sotto @1.25 (in calo da @1.40).

Statistiche: Rijeka e Napoli si incontreranno per la prima volta nella storia. Il Rijeka ha vinto l'ultima partita giocata contro una squadra italiana quando ha sconfitto il Milan nel dicembre 2017. Per la quarta stagione consecutiva in Europa League, il Rijeka non è riuscito a vincere nelle prime due partite della fase a gironi. Il Napoli vuole raggiungere la seconda vittoria consecutiva nelle principali competizioni europee per la prima volta da novembre 2015.

Roma-CFR Cluj. I giallorossi in Europa hanno rallentato con lo 0-0 all'Olimpico contro il CSKA Sofia, dopo la vittoria all'esordio in Svizzera. La Roma è al comando del girone con 4 punti assieme al CFR Cluj, ma nonostante questo spareggio per il primato, i book sono orientati sulla Roma favorita @1.36 di quota. Queste le parole di Paulo Fonseca, alla vigilia della partita: "Mayoral gioca e Smalling no. Fazio e Juan Jesus? Si stanno allenando bene e sono disponibili. Contro il Cluj manderemo in campo la miglior formazione possibile".

Statistiche: Roma e Cluj si incontreranno per la quinta volta in una competizione europea. Le due partite giocate nella capitale sono finite sempre con il punteggio di 2-1. La prima con una vittoria rumena nel settembre 2008, e la seconda con una vittoria romana nel 2010. Il Cluj ha vinto tutte le ultime tre trasferte in competizioni europee, lasciando la porta inviolata in ognuna di queste partite. La Roma ha perso solo una delle ultime 16 partite casalinghe in Europa League (11v 4p). Il Cluj non sa cosa significhi perdere nelle ultime nove partite europee (5v 4p). L'ultima sconfitta è stata proprio all'Olimpico di Roma, ma contro la Lazio la scorsa stagione in Europa League (1-0 ).

Milan-Lilla. Il Milan vuole la 3° vittoria di fila in questo avvio di EL, con i rossoneri che stanno andando forte anche in campionato (domenica 2-1 a Udine e primo posto in Serie A). Ibrahimovic e compagni stanno vivendo un momento d'oro e a San Siro arriva il Lilla, che è comunque un test importante contro una squadra che arriverà anche da 3 pareggi (compresi i 2 in Europa League) ma non perde da 14 partite ufficiali tra campionato e coppa. Il Milan è comunque favorito, ma questa volta la quota non è microscopica ma è @1.75. I rossoneri hanno comunque rifilato 6 gol subendone solo 1 nelle prime 2 di EL, ma Stefano Pioli annuncia turnover: "Ci saranno delle rotazioni, perchè abbiamo bisogno di energie e freschezza dal punto di vista mentale e fisico. Il Lille sta bene come stiamo bene noi, stiamo concentrati".

Statistiche: Milan e Lille si incontreranno per la prima volta dalla Champions League 2006/07, quando il Lille tenne lo 0-0 in Francia dopo aver vinto 0-2 in Italia. Il Milan ha perso solo una volta nelle 15 partite casalinghe contro i francesi in qualsiasi competizione europea (10v 4p). Il Lille ha perso ciascuna delle ultime tre partite contro rivali italiane. Brahim Díaz ha segnato in ciascuna delle sue ultime due partite di Europa League per il Milan. Potrebbe essere il primo giocatore a segnare in tre partite consecutive dai tempi di Zlatan Ibrahimovic nel 2011/12.