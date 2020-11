Pronostici Europa League: 4a giornata del 26-11-2020. Il Milan cerca la rivincita contro il Lilla ma i francesi sono favoriti. Roma @1.80 contro il Cluj ma emergenza in difesa per Fonseca

Torna anche l'Europa League con la 4a giornata della fase a gironi e 3 squadre italiane in campo impegnate in: Lilla-Milan, Cluj-Roma e Napoli-Rijeka.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio di Europa League 2020-21 con quote di riferimento Betaland e Snai.

Quote, ultime news, statistiche e previsioni 4a giornata Europa League

Lilla-Milan. Il Milan, dopo aver mantenuto la vetta della classifica in campionato, si rituffa in Europa League dove ritrova il Lille e cerca il riscatto dall’unica sconfitta subita finora in stagione, quella della gara di andata. I rossoneri vanno in Francia dopo il 3 a 0 subito a San Siro e puntano al successo per non riaprire un girone non semplicissimo, ma l’impresa non sarà in discesa, tutt’altro. La pensano così gli esperti di Sisal Matchpoint che favoriscono il Lille @2.40, per il successo milanista si sale @3.00 mentre il pareggio si gioca @3.30. I rossoneri godono però della fiducia degli scommettitori, il 46% ha infatti puntato sulla vittoria milanista, il 36% su quella dei francesi.

Orfano del suo uomo di punta, Ibrahimovic infortunatosi con il Napoli e che sarà out per 3 settimane, Pioli è costretto a una rivoluzione in attacco anche per la contemporanea indisponibilità di Leao: spazio dunque a Rebic, il cui goal si gioca a 3.25, decisivo può essere anche Calhanoglu @3.75. Nel Lille, attenzione soprattutto a Yusuf Yazici, che ha realizzato la tripletta a San Siro ed è proposto marcatore @3.00. I rossoneri comunque, restano i favoriti per il primato nel Gruppo H, @1.80, anche se il Lille insegue indietro di pochissimo, @2.00.

DOVE TROVO LE FREE PICK DI CALCIO?

-Canale Telegram IL PRESIDENTE

-Canale Telegram BETTING MANIAC

-Canale Telegram THE SHOT

-Canale Telegram DARIUS

-Canale Telegram BAR SPORT WEB

-Canale YouTube: BETITALIAWEB DAILY SHOW

-Servizio Telegram: 💎PREMIUM (contattaci per info)

Cluj-Roma. La Roma va in Romania per il match contro il Cluji, già battuto con un netto 5 a 0 all’Olimpico, e cerca la vittoria che le darebbe la qualificazione ai sedicesimi con 2 giornate di anticipo. Obiettivo tranquillamente alla portata dei giallorossi che sono nettamente avanti nel match @1.80, il successo dei padroni di casa viaggia a 4.10, il segno X è a 3.90. Sicuri anche gli scommettitori, il 97% di loro si è schierato con la Roma. In testa da soli al Gruppo A con 7 punti, 3 più dei rumeni e degli Young Boys, i capitolini si apprestano a chiudere il girone da primi della classe, un’opzione proposta infatti a un rasoterra 1.08 e che tiene a debita distanza gli Young Boys, a 9.00, e il Cluji a 16.00.

Paulo Fonseca dovrà fare i salti mortali per schierare la retroguardia, viste le assenze di Fazio, Kumbulla, Smalling, Ibanez e Mancini. L'unico difensore puro rimasto è Juan Jesus, titolare obbligato domani sera, e chissà che non sia proprio lui a propiziare la vittoria. I bookie inglesi pagano un suo gol @11.00 volte la posta. Stessa quota per Karsdorp che probabilmente agirà sulla fascia. Più chance invece per la rete di Calafiori, che potrebbe essere adattato al centro della difesa, che vale @9,00.

Napoli-Rijeka. Dimenticare la sconfitta con il Milan in campionato e mantenere la testa della classifica del Gruppo F: questi gli obiettivi del Napoli in vista del match con il Rijeka, ultimo in classifica con 0 punti e ormai eliminato. Vittoria scontata per gli azzurri, favoriti a un rasoterra @1.12, si sale a ben @22.00 volte la posta per l’impresa dei croati al San Paolo, alta anche la quota pareggio @8.75. Il Gruppo F è equilibratissimo con 3 squadre appaiate a 6 punti, ma il Napoli vincendo può tentare l’allungo decisivo vista la contemporanea sfida tra Az Alkmaar e Real Sociedad. Ci credono i bookmaker che favoriscono gli uomini di Gattuso per la conquista del primo posto @1.57. Primo posto per gli spagnoli @3.00, il primato degli olandesi è @7.50.

L’Over 2.5 @1,30, appare molto più probabile dell’Under, dato @3,15, nonostante il Napoli ne abbia centrato solo uno, peraltro proprio nel match di andata contro i croati, in tre gare europee. Il 2-1 per la squadra di Gattuso, stesso punteggio della gara di Fiume, si gioca a @12.00 mentre lo 0-1 per gli ospiti, che quest’anno non hanno mai segnato più di un gol in Europa League, pagherebbe addirittura @49.00 volte la posta. Gli azzurri dovranno però fare attenzione a non andare sotto come tre settimane fa prima di compiere la rimonta vincente: un altro “Ribaltone” del Napoli è in quota @9,40. Sarà infine un testa a testa tra Mertens @3,58, e Insigne, dato @3,92, su chi sbloccherà il risultato. Difficile che possa ripetersi Muric: l’attaccante in gol per primo, come nella gara di andata, si gioca @11.00.

Le tre italiane sono ben piazzate anche nella lista delle candidate al successo finale secondo le quote antepost. Il Milan è sul podio delle favorite @10.00, dopo le inglesi Tottenham @6,50 e Arsenal @7,50. Subito dopo vengono il Napoli, appaiato al Leicester @12.00, e la Roma @20.00 insieme a Real Sociedad, Bayer Leverkusen, Benfica e Villarreal.