Pronostici Europa League: 5a giornata del 03-12-2020. Milan-Celtic, AZ Alkmaar-Napoli e Roma-Young Boys, italiane tutte favorite

Siamo giunti alla 5a giornata di Europa League con tre italiane in campo impegnate in: Milan-Celtic, AZ Alkmaar-Napoli e Roma-Young Boys.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio di Europa League 2020-21 con quote di riferimento Betaland e Snai.

Quote, ultime news, statistiche e previsioni 5a giornata Europa League

La prima squadra a scende in campo sarà quella di Pioli in Milan-Celtic. Il Milan è impegnato a San Siro contro un Celtic fermo all'ultimo posto, con un solo punto in quattro gare, e già fuori dai giochi. Pronostico SNAI prevedibilmente schiacciato sul segno «1» @1,35. Ai rossoneri i tre punti servono sia in chiave qualificazione che per la riconquista del primo posto, ceduto al Lille dopo la sconfitta interna subìta proprio contro i francesi. Il pareggio domani è un'ipotesi tutt'altro che probabile, @5,50, la sconfitta rossonera vale @8.00 volte la scommessa. L’unica pecca fin qui della stagione da incorniciare del Milan è stata la sconfitta con il Lille, con cui i rossoneri si giocano il primo posto nel Gruppo H: i francesi sono favoriti, @1.75, il sorpasso del Milan e dunque il passaggio turno da primo della classe è @2.10.

Probabili Formazioni:

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Hauge; Rebic. All. Pioli

CELTIC (4-2-3-1): Barkas; Elhamed, Jullien, Ajer, Laxalt; McGregor, Brown; Christie, Ntcham, Elyounoussi; Edouard. All. Lennon

Arbitro: Burgos Bengoechea (Spagna)

Statistiche. Il Milan ha perso solo uno degli 11 precedenti incontri con il Celtic in tutte le gare (7v 3p). Il Celtic ha segnato un solo gol nelle ultime cinque trasferte contro il Milan (1p 4s).

Passiamo a Roma-Young Boys. La Roma è già qualificata, ma all'Olimpico, contro lo Young Boys, vuole mettere al sicuro il primo posto nel girone. Obiettivo che potrebbe centrare anche con un pareggio, dato @3,60. La vittoria giallorossa è nell'aria, @1,97, ma il colpo degli svizzeri non è evidentemente giudicato impossibile, vista la quota relativamente modesta, 3,75. La squadra di Fonseca ha incassato in Europa un solo gol, nel primo turno giocato a Berna, è quindi in serie No Goal da tre partite. Il quarto della serie vale @1,53, mentre una gara con reti in entrambe le porte è data @2,35. In Europa la Roma ha subito solo un gol, una solidità che potrebbe proseguire anche con gli svizzeri, la cui rete si gioca però solo @1.30.

Probabili Formazioni:

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Smalling, Juan Jesus; Bruno Peres, Villar, Diawara, Spinazzola; Carles Perez, Lo. Pellegrini; Mayoral. All. Fonseca

YOUNG BOYS (3-4-3): Von Ballmoos; Burgy, Lustenberger, Zesiger; Hefti, Rieder, Sierro, Maceiras; Fassnacht, Nsame, Ngamaleu. All. Seoane

Arbitro: Fran Jovic (Croato)

Statistiche. La Roma ha vinto cinque delle sei partite casalinghe contro rivali svizzere in tutte le competizioni. Lo Young Boys ha perso tre delle ultime quattro partite contro avversarie italiane, inclusa una sconfitta per 1-2 contro la Roma nelle prima partita del girone. Cinque dei sei gol dello Young Boys in Europa League in questa stagione sono stati nel primo tempo, inclusi gli ultimi quattro.

Chiudiamo con AZ Alkmaar-Napoli. Vincere per chiudere, con novanta minuti di anticipo, il discorso qualificazione. Il Napoli, domani sera all’AFAS Stadion di Alkmaar, ha la possibilità di agganciare subito i sedicesimi di Europa League battendo l’AZ, staccato attualmente di due punti in classifica. Gli azzurri, dopo il passo falso iniziale proprio contro gli olandesi, hanno centrato solo vittorie e comandano il girone: i quotisti di 888sport.it vedono così Insigne e compagni nettamente favoriti a @1,80 rispetto al @4,10 dei padroni di casa con il pareggio in quota @3,80.Le due squadre sono abbonate all’Under, sei su otto gare totali in Europa, ma l’Over 2.5 dato @1,71, si fa preferire a una sfida con meno di tre gol, in quota @2,14. Così se l’1-2 a favore del Napoli, stesso punteggio del blitz a Fiume contro il Rijeka, si gioca @8,00 quello dei padroni di casa dell’Az pagherebbe @12.00 volte la posta. Sebbene Gattuso stia pensando al turnover, due sono i giocatori da seguire in casa Napoli, Mertens e Lozano, otto gol in due ai biancorossi olandesi quando giocavano in Eredivisie. Il belga ad aprire le marcature si gioca @6,00 mentre si sale leggermente di quota @6,20, qualora fosse il messicano a sbloccare la partita. Con tre vittorie consecutive, gli uomini di Gattuso sono in vetta nel Gruppo F e favoriti per rimanerci: la vittoria del girone del Napoli si gioca @1.40, per il primo posto della Real Sociedad si sale @3.50.

Probabili Formazioni:

AZ ALKMAAR (4-3-3): Bizot; Svensson, Hatzidiakos, Martins Indi, Wijndal; Midtsjo, Stengs, Koopmeiners; Stengs, Boadu, de Wit. All. Slot

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Ghoulam; Bakayoko, Lobotka; Politano, Zielinski, Elmas; Petagna. All. Gattuso

Arbitro: Ruddy Buquet (Francia)

Statistiche. Tabu olandese. L'AZ ha vinto contro il Napoli per 1-0 alla prima giornata. La squadra olandese ha vinto anche le due precedenti partite casalinghe contro squadre italiane, battendo l'Inter 1-0 nell'ottobre 1982 e 2-0 l'Udinese nel marzo 2012. Il Napoli ha perso quattro delle ultime cinque partite contro avversarie olandesi (1v).