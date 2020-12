Pronostici Europa League: 6a giornata del 10-12-2020. CSKA Sofia-Roma, Napoli-Real Sociedad, e Sparta Praga-Milan. Il Napoli è l'unica che deve ancora giocarsi il passaggio del turno

Ultimo turno della fase a gironi di Europea League con CSKA Sofia-Roma, Napoli-Real Sociedad, e Sparta Praga-Milan.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio di Europa League 2020-21 con quote di riferimento Betaland e Snai.

Quote, ultime news, statistiche e previsioni 6a giornata Europa League

CSKA Sofia-Roma. Già certa del primato del girone, la Roma di Fonseca sfrutterà la trasferta europea con il CSKA Sofia per dare spazio ai giovani o ai giocatori finora meno utilizzati dal tecnico portoghese. Il successo giallorosso contro i bulgari, unici ad aver bloccato i capitolini nel girone, è in quota @1,75 contro il @4,00 dei padroni di casa. Allo Stadio dell'Esercito bulgaro sarà molto più probabile un Over 2.5 @1,55, che un Under, dato @2,30. l'1-2 giallorosso si gioca @8,75, il 2-1 dei padroni di casa @14. L’esordio di tanti giovani del vivaio giallorosso ha spinto i betting analyst di Stanleybet.it a quotare anche un loro possibile gol. Il più probabile, secondo i bookmaker, è quello di Riccardo Ciervo. La rete dell’attaccante classe 2002 paga 3 volte la posta (@3,75 in caso di marcatura di testa e @4,50 su calcio di punizione). Difficile ma non impossibile un remake per Riccardo Calafiori. La rete del giovane esterno giallorosso, già in gol con un potente sinistro da fuori area nell’ultima sfida contro lo Young Boys, è offerta @9,00. Un suo assist per un compagno di squadra, invece, è fissato in lavagna @6,00. Per gli analisti di Snai, invece, la gioia del gol potrebbe baciare Tommaso Milanese. Il talento di Galatina conta già 2 presenze in Europa League quest’anno (con tanto di assist a Pedro nella sfida contro il Cluj) e la sua realizzazione nella partita di Sofia si gioca @5,00.

Probabili Formazioni:

CSKA SOFIA (4-2-3-1): Busatto; Vion, Antov, Mattheij, Mazikou; Youga, Rodrigues; Sinclair, Sankharè, Yomov; Sowe. All. Akrapovic

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Kumbulla, Fazio, Juan Jesus; B. Peres, Villar, Diawara, Calafiori; Carles Perez, Pedro B. Mayoral. All. Fonseca

Arbitro: Irfan Peljto (Bosnia)

Statistiche. Il CSKA Sofia ha perso le ultime sette partite casalinghe in Europa League. Il CSKA Sofia non ha mai vinto contro la Roma in una grande competizione europea (1p 4s). L'ultima sconfitta esterna in Europa della Roma in Bulgaria risale all'ottobre 1975, quando perse 1-0 contro il Dunav Ruse in Coppa UEFA.

Napoli-Real Sociedad. Ha cominciato con una sconfitta interna, ma ha reagito subito, conquistando la vetta del girone. A un turno dalla fine, però, il Napoli non ha ancora staccato il biglietto per i sedicesimi di Europa League. Per farlo, deve almeno pareggiare domani in casa con la Real Sociedad, attualmente seconda forza del gruppo. La «X» in questione è data dai quotisti SNAI @3,65, ma il risultato nettamente più probabile è il successo azzurro che dà la certezza del primo posto del gruppo: il segno «1» è offerto infatti @1,97, quota sensibilmente più bassa del «2», @3,55. Sebbene entrambe le formazioni, in Europa, preferiscano l’Under 2.5, otto su dieci gare complessive, rispetto all’Over, una partita con almeno 3 gol, in quota @1,75, si fa preferire a una sfida meno ricca di reti, data @1,95. L’1-0 per il Napoli, stesso risultato dell’andata in Spagna, vale @7,75 mentre lo stesso risultato per gli iberici pagherebbe @11 volte la posta. Dries Mertens, in gol @2,50, è tra i protagonisti più attesi mentre Politano (match-winner allo stadio Municipal de Anoeta) ancora a segno è dato @3,25. Stessa quota per Jon Bautista, unico giocatore della Real Sociedad in rete due volte finora in Europa League.

Probabili Formazioni:

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Gattuso

REAL SOCIEDAD (4-4-2): Moya; Elustondo, Zubeldia, Le Normand, Monreal; Portu, Guevara, Merino, Silva; Willian José, Isak. All. Barrenetxea

Arbitro: Orel Grinfeld (Israele)

Statistiche. Cinque delle otto partite casalinghe europee del Napoli (comprese le qualificazioni) contro rivali spagnoli si sono concluse con un pareggio (2v 1s). Il Napoli in generale di recente ha però vinto 10 delle ultime 12 partite casalinghe nella fase a gironi di Europa League (2s). La Real Sociedad ha mantenuto la porta inviolata in quattro delle ultime cinque trasferte di Europa League.

DOVE TROVO LE FREE PICK DI CALCIO?

-Canale Telegram IL PRESIDENTE

-Canale Telegram BETTING MANIAC

-Canale Telegram THE SHOT

-Canale Telegram DARIUS

-Canale Telegram BAR SPORT WEB

-Canale YouTube: BETITALIAWEB DAILY SHOW

-Servizio Telegram: 💎PREMIUM (contattaci per info)

Sparta Praga-Milan. Ancora senza Ibra, ma con l'autostima al massimo, il Milan di Pioli, già qualificato, vola a Praga contro lo Sparta per chiudere il girone europeo al primo posto. Attualmente i rossoneri sono secondi dietro al Lille, che sarà ospite del Celtic già eliminato, ma sperano in un sorpasso all’ultima curva: la vittoria esterna secondo i betting analyst SNAI è assai probabile @1,60 rispetto al successo dei cechi @5,25. Il Milan in Europa ha 4 Over su 5, lo Sparta fa addirittura l'en plein. L'esito di conseguenza scende a quota modesta @1,55, mentre l'Under 2.5 è piuttosto robusto, @2,25. I rossoneri puntano a ripetere il 3-0 dell’andata, che si gioca a 14, mentre il 4-1 per i padroni di casa, punteggio delle due vittorie della formazione ceca nel girone, pagherebbe @100 volte la posta. È Brahim Diaz, finora, il capocannoniere del Milan in Europa con tre reti: lo spagnolo ancora a segno è dato @6,50. Sul fronte opposto, la difesa rossonera dovrà prestare attenzione a Lukáš Juliš, già 5 volte nel tabellino dei marcatori in Europa League: l’ennesimo gol del numero 39 dello Sparta Praga si gioca @6,50. Il Milan è in grande ascesa pure per il successo finale in Europa League. La squadra di Pioli vincente è in quota @9,50 secondo i betting analyst di Microgame: davanti a Ibra e soci ci sono solamente le due big inglesi, Tottenham e Arsenal rispettivamente @6,00 e @6,50.

Probabili Formazioni:

SPARTA PRAGA (4-3-3): Heca; Sacek, Lischka, Celutska, Hanousek; Pavelka, Travnik, Vindheim; Dockal, Julis, Krejci. All. Kotal

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Romagnoli, Gabbia, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Castillejo, Calhanoglu, Hauge; Rebic. All. Pioli

Arbitro: Daniel Siebert (Germania)

Statistiche. Lo Sparta Praga ha affrontato il Milan sette volte nelle principali competizioni europee UEFA, pareggiandone due e perdendone cinque. Lo Sparta Praga ha perso solo una delle ultime 17 partite casalinghe della fase a gironi di Europa League (11v 5p).