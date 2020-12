Scommesse Europa League: sorteggi sedicesimi di finale, urna benevola per le italiane con Stella Rossa-Milan, Sporting Braga-Roma e Granada-Napoli

Si sono svolti anche i sorteggi per i sedicesimi di finale di Europa League dove sono passate tutte e 3 le italiane che pescano abbastanza bene e sono tutte favorite in Stella Rossa-Milan, Sporting Braga-Roma e Granada-Napoli.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio sulla Europa League 2020-21 con quote di riferimento Snai e Betaland.

Sorteggi Europa League: le 3 italiane pescano bene

Sorteggio positivo per le tre italiane qualificate alla fase ad eliminazione diretta di Europa League visto che ai sedicesimi avremo Milan, Roma e Napoli, tutte passate come prime dei rispettivi gironi e favorite contro Stella Rossa, Sporting Braga e Granada che sulla carta è la sfida più dura per i partenopei.

MILAN-STELLA ROSSA

La sfida contro la Stella Rossa ha il sapore di storia: nella stagione 1988-1989, infatti, i serbi furono avversari del Milan agli ottavi di finale di Coppa dei Campioni. Il Milan andò poi avanti fino al successo in finale contro lo Steaua di Bucarest. Stella Rossa che incontrò il Milan anche nell'estate del 2006 nei preliminari di Champions: i rossoneri centrarono la qualificazione alla fase a gironi e vinsero poi la Champions nel 2007.

ROMA-SPORTING BRAGA

Prima sfida tra le due squadre in Europa. In generale, contro squadre portoghesi, la Roma ha un bilancio di 8 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte. In 8 sfide ad eliminazione diretta, la Roma ha ottenuto 4 passaggi del turno e 4 eliminazioni, l'ultima agli ottavi di finale di Champions 2018-2019 contro il Porto di Sérgio Conceição.

NAPOLI-GRANADA

Sarà il primo confronto tra le due squadre, considerando che il Granada è al debutto in Europa League dopo la sorprendente qualificazione della passata stagione. Gli andalusi però sono andati molto forte nel loro girone, perdendo la leadership solo all'ultima giornata in favore del PSV. Il Napoli ha centrato la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta da prima classificata. Con il moderno format, il miglior piazzamento del Napoli in Europa League è la semifinale raggiunta nella stagione 2014-2015, quando gli azzurri furono però eliminati dal Dnipro. Nell'annata 2018-2019, invece, il Napoli arrivò fino ai quarti di finale (dopo essere stati ripescati dalla Champions) venendo poi eliminati dall'Arsenal.

Nelle quote antepost per la vittoria finale, anche dopo i sorteggi il Milan rimane dietro alle favorite inglesi che passano da 2 a 3 dopo la retrocessione del Manchester United dalla Champions, e assieme al Tottenham di Mourinho che rimane la favorita assoluta e poi l'Arsenal. I rossoneri si giocano @10 per la vittoria finale, e poi c'è un altra inglese, il Leicester @12 al pari del Napoli. Meno fiducia nella Roma che si gioca @20 volte la posta.

