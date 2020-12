Scommesse Europa League: Milan-Stella Rossa, rossoneri a quota bassa già all'andata Belgrado

Vediamo le quote della sfida Milan-Stella Rossa, sedicesimi di finale di Champions League i sorteggi. Rossoneri favoriti già all'andata a Belgrado in quota @1.72.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio sulla Europa League 2020-21 con quote di riferimento Snai e Betaland.

Sorteggi Europa League: Milan-Stella Rossa

Buon sorteggio per il Milan, che nei sedicesimi di finale di Europa League trova la Stella Rossa, prima in campionato e campione di Serbia in carica, ma meno temibile di altre potenziali avversarie. Lo credono anche i betting analyst di Stanleybet.it che già per il match di andata a Belgrado vedono favorita la formazione di Pioli: il successo al Marakana dei rossoneri è infatti offerto @1,79. Poche speranze per Dejan Stankovic, che allena il club da circa un anno. Per i bookmaker inglesi la vittoria dei padroni di casa paga @4,20, mentre per il pareggio si scende @3,75.

