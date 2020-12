Scommesse Europa League: Roma-Sporting Braga, Fonseca sfida il suo passato. Giallorossi favoriti @2 di quota

Fonseca, allenatore della Roma, trova la sua ex squadra, i portoghesi dello Sporting Braga, dopo i sorteggi per i sedicesimi di finale di Europa League. Vediamo le quote.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio sulla Europa League 2020-21 con quote di riferimento Snai e Betaland.

Sorteggi Europa League: Roma-Sporting Braga

Quattro anni fa festeggiava alla guida dellp Sporting Braga la Coppa del Portogallo. Ora Paulo Fonseca dovrà prepararsi ad affrontare proprio il suo ex club, nei sedicesimi di Europa League, mettendo il cuore da parte. La sua Roma, a giudizio degli analisti Planetwin365 potrebbe mettere le mani sulla qualificazione agli ottavi già il 18 febbraio, nella gara di andata, poiché all’Estádio Municipal de Braga viene data vincente @2,08 contro il @3,38 dei padroni di casa. Quota @3,40 per il pareggio, che lascerebbe più o meno inalterate le possibilità giallorosse di passare il turno.

