Pronostici Europa League: 16esimi di finale, Braga-Roma è un match da Over 2.5 secondo i bookmakers

I giallorossi, tornati al terzo posto in classifica con la vittoria sull’Udinese per 3-0, faranno visita ai portoghesi del Braga per l'andata dei 16esimi di finale di Europa League.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio sulla Europa League 2020-21 con quote di riferimento Snai e Betaland.

16esimi di finale di Europa League, Braga-Roma

La Roma fa visita allo Sporting Braga, mai affrontato dai giallorossi in una competizione europea. Il pronostico si orienta sul «2», dato @2,10, anche se i portoghesi hanno pareggiato le ultime due partite contro una squadra italiana in competizioni europee (l’Udinese nei preliminari di Champions League nel 2012/13, vinti ai rigori). Un nuovo pareggio vale @3,70, mentre il successo in casa è offerto @3,30.

I gol non dovrebbero mancare: lo Sporting Braga nel girone eliminatorio ha messo in fila cinque Over su sei partite, la Roma quattro: un altro match con almeno tre reti è a quota modesta @1,67.

PROBABILI FORMAZIONI

Sporting Braga (3-4-3): Matheus; Tormena, Carmo, Silva; Esgaio, Musrati, André Horta, Sequeira; Fransergio, Ruiz, Ricardo Horta. All. Carvalhal

Roma (3-4-2-1): Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral. All. Fonseca

STATISTICHE

-Il Braga ha perso cinque delle ultime sei partite negli ottavi di finale di Europa League.

-Paulo Fonseca ha allenato il Braga nel 2015/16, portandolo ai quarti di finale di Europa League. Nella stagione 2016/2017 ha invece battuto il Braga alla guida dello Shakhtar Donetsk.

-Wenderson Galeno dello Sporting è stato coinvolto in 11 gol in 10 partite da titolare in Europa League (tre gol, otto assist), realizzando più gol di qualsiasi altro giocatore nella competizione in questa stagione (4).