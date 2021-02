Pronostici Europa League: 16esimi di finale, Stella Rossa–Milan. Quando i rossoneri incontrano e battono la Stella Rossa vanno poi a vincere la competizione

Se credete nel destino e nei corsi e ricorsi storici attenzione a Stella Rossa–Milan, andata a Belgrado dei 16esimi di finale di Europa League. Quando i rossoneri incontrano e battono la Stella Rossa vanno poi a vincere la competizione.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio sulla Europa League 2020-21 con quote di riferimento Snai e Betaland.

16esimi di finale di Europa League, Stella Rossa–Milan

Match duro per i rossoneri che contro la Stella Rossa vogliono dimenticare di aver appena ceduto il primo posto del campionato italiano all'Inter. Quattro i precedenti tra le due squadre: negli ottavi di finale della Coppa dei Campioni 1988-1989 al Milan di Sacchi servirono i calci di rigore per superare il turno dopo due pareggi, mentre nel 2006 il Milan di Ancelotti (18 anni dopo aver sfidato i serbi da giocatore) si impose in entrambi i match di Champions. In entrambi i casi il Milan si è poi laureato campione. Per chi crede nel destino sulla lavagna scommesse antepost di Betaland i rossoneri si giocano vincenti dell'Europa League a quota 10.

Le statistiche più recenti però preoccupano. La squadra guidata dall’ex interista Dejan Stankovic non perde in casa dal novembre del 2019 (un pesante 0-6 contro il Tottenham) e in effetti in vista di giovedì 18 febbraio 2021 (ore 18:55) il segno «1» di Stella Rossa - Milan vale quota @4,00 su Betaland, mentre il pareggio e il segno «2» valgono rispettivamente @3,60 e @1,89.

PROBABILI FORMAZIONI

Stella Rossa (4-2-3-1): Borjan; Gajic, Pankov, Milunović, Rodic; Sanogo, Nikolić; El Fardou Ben, Ivanić, Gavric; Pavkov. All. Stankovic.

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Dalot; Tonali, Kessié; Castillejo, Rebic, Cahlanoglu; Mandzukic. All. Pioli.

STATISTICHE

-La Stella Rossa non ha mai battuto il Milan in una partita europea, pareggiando e perdendo in quattro precedenti.

-Il Milan cerca di vincere tre partite consecutive in una grande competizione europea per la prima volta dal 2008.

-Mario Mandzukic ha segnato due o più gol in tre partite di competizioni europee. La prima in Coppa UEFA contro l'Ajax con la Dinamo Zagabria nell'ottobre 2007 (poi contro l'Olympiacos a novembre 2014 con l'Atlético de Madrid e nell'aprile 2018 con la Juventus contro il Real Madrid, entrambi in Champions League).