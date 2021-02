Pronostici Europa League: 16esimi di finale Granada–Napoli. Partenopei favoriti @2.20, Osimhen candidato al gol

Il Napoli sarà impegnato in Spagna per l'andata dei 16esimi di finale di Europa League contro il Granada, una trasferta non semplice ma le quote puntano sulla squadra di Gattuso e su Osimhen protagonista tra i marcatori.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio sulla Europa League 2020-21 con quote di riferimento Snai e Betaland.

16esimi di finale di Europa League, Granada–Napoli

Il Napoli, riavvicinatosi alla vetta della Serie A in seguito alla vittoria di misura ai danni della Juventus, è di scena a Granada. Anche in questo caso le due squadre non si sono mai affrontate in una gara ufficiale. Il pronostico Snai è a tinte azzurre: il segno «2» è dato @2,20, il Granada viaggia a quota più alta @3,25, il pareggio è fissato in lavagna @3,35.

Il bilancio del Napoli nelle sfide contro le spagnole non è esaltante: 5 vittorie in 18 incontri. Negli ultimi nove un solo successo, lo 0-1 in casa della Real Sociedad ottenuto nel girone lo scorso 29 ottobre. Lo stesso risultato si gioca @7,75. Chi sarà il protagonista di questa sfida? I betting analyst di SNAI offrono il gol di Osimhen ad appena @2,50, con Lorenzo Insigne dietro il nigeriano @3,00.

DOVE TROVO LE FREE PICK DI CALCIO?

-NEW Canale Telegram IL PROFETA

-Canale Telegram IL PRESIDENTE

-Canale Telegram BETTING MANIAC

-Canale Telegram THE SHOT

-Canale Telegram DARIUS

-Canale Telegram BAR SPORT WEB

-Canale YouTube: BETITALIAWEB DAILY SHOW

PROBABILI FORMAZIONI

Granada (4-2-3-1): Silva; Neva, Sanchez, Duarte, Diaz; Montoro, Milla; Kenedy, Soro, Machis; Molina. All. Martínez Penas

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Lobotka, Bakayoko; Politano, Elmas, Insigne; Osimhen. All. Gattuso

STATISTICHE

-Questo è il settimo turno del Napoli in una grande competizione europea contro un rivale spagnolo, superando solo uno dei sei precedenti: una vittoria complessiva per 6-1 sul Valencia nel primo turno della Coppa UEFA 1992/93.

-Includendo le qualificazioni, il Granada ha segnato 15 gol nelle prime sette partite nelle competizioni europee di questa stagione (6v 1p), ma da allora non ha segnato nelle ultime due (1p 1s).

-Il Napoli ha vinto l'andata in solo due delle ultime otto sfide di Champions League / Europa League combinate (2p 4s).