Pronostici Europa League: 16esimi di finale con un doppio big match: Benfica-Arsenal e Real Sociedad–Manchester United. Tottenham tranquillo contro il Wolfsberger

Vediamo anche le altre squadre estere impegnate nei 16esimi di finale di Europa League dopo aver parlato delle tre italiane (Roma, Milan e Napoli). Tra i match da non perdere ci sono Benfica-Arsenal e Real Sociedad–Manchester United.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio sulla Europa League 2020-21 con quote di riferimento Snai e Betaland.

16esimi di finale di Europa League

Vediamo anche le altre squadre estere in campo, con i big match. Quello delle 18.55 è Real Sociedad–Manchester United. Si gioca in campo neutro a Torino e i Red Devils sono favoriti @2.15. Da non perdere anche Wolfsberger-Tottenham con gli uomini di José Mourinho favoriti @1.40 in trasferta.

DOVE TROVO LE FREE PICK DI CALCIO?

-NEW Canale Telegram IL PROFETA

-Canale Telegram IL PRESIDENTE

-Canale Telegram BETTING MANIAC

-Canale Telegram THE SHOT

-Canale Telegram DARIUS

-Canale Telegram BAR SPORT WEB

-Canale YouTube: BETITALIAWEB DAILY SHOW

Alle ore 21.00 da non perdere Benfica-Arsenal, un altra partita che si giocherà in campo neutro, in Italia all’Olimpico di Roma dove i Gunners sono di poco favoriti @2.40 sul Benfica @2.80. Interessante anche Lille-Ajax, che sono le due squadre che comandano rispettivamente il campionato francese e quello olandese. Quote in grande equilibrio per l'andata allo Stade Pierre-Mauroy con i padroni di casa @2.70, gli ospiti @2.55.

Europa League: sedicesimi di finale

18.02. 18:55 Braga – Roma

18.02. 18:55 Dynamo Kyiv – Club Brugge

18.02. 18:55 Krasnodar – Dinamo Zagabria

18.02. 18:55 Olympiakos – PSV

18.02. 18:55 Real Sociedad – Manchester United

18.02. 18:55 Slavia Praga – Leicester

18.02. 18:55 Stella Rossa – Milan

18.02. 18:55 Wolfsberger – AC Tottenham

18.02. 18:55 Young Boys – Leverkusen

18.02. 21:00 Anversa – Rangers

18.02. 21:00 Benfica – Arsenal

18.02. 21:00 Granada – Napoli

18.02. 21:00 Lilla – Ajax

18.02. 21:00 Maccabi Tel Aviv – Shakhtar

18.02. 21:00 Molde – Hoffenheim

18.02. 21:00 Salisburgo – Villarreal