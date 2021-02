Pronostici Europa League: ritorno 16esimi di finale Napoli-Granada. Partenopei favoriti per la vittoria, ma non per il passaggio del turno

Il 2 a 0 a Granada ha complicato molto i piani del Napoli chiamato alla rimonta in Europa League, per il ritorno 16esimi di finale.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio sulla Europa League 2020-21 con quote di riferimento Snai e Betaland.

16esimi di finale di Europa League, Napoli-Granada

Servirà una grande partita al Napoli per ribaltare il 2-0 subito all'andata contro il Granada. Gli azzurri sono favoriti per il successo al Maradona, ma non basterà una vittoria di misura. L'«1» partenopeo è @1,60, il «2» spagnolo sale fino @5,75, il pareggio è offerto @3,85. Vittoria probabile, ma passaggio del turno complicato per la squadra di Gattuso, che dovrà segnare due reti (senza subirne) per garantirsi i supplementari e tre per chiudere la questione nei 90 minuti. Il Napoli agli ottavi è quotato @3,50, mentre il passaggio del Granada vale @1,25.

PROBABILI FORMAZIONI

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko, Zielinski; Politano, Insigne, Elmas. All. Gattuso

Granada (4-2-3-1): Rui Silva; Victor Diaz, Duarte, German, Neva; Herrera, Gonalons, Machis; Montoro, Kenedy; Molina. All. Martínez Penas

STATISTICHE

-Il Napoli non ha vinto nelle ultime cinque partite casalinghe contro le rivali spagnole (4p 1s).

-Il Napoli ha vinto solo due delle ultime sette partite casalinghe negli ottavi di finale di Europa League (3p 2s).

Il programma completo del ritorno dei 16esimi di finale:

24.02. 18:00 Tottenham – Wolfsberger AC (4-1)

25.02. 18:55 Ajax – Lilla (2-1)

25.02. 18:55 Arsenal – Benfica (1-1)

25.02. 18:55 Hoffenheim – Molde (3-3)

25.02. 18:55 Napoli – Granada (0-2)

25.02. 18:55 Rangers – Anversa (4-3)

25.02. 18:55 Shakhtar – M. Tel Aviv (2-0)

25.02. 18:55 Villarreal – Salisburgo (2-0)

25.02. 21:00 Club Brugge – Dinamo Kiev (1-1)

25.02. 21:00 Din. Zagabria – Krasnodar (3-2)

25.02. 21:00 Leicester – Slavia Praga (0-0)

25.02. 21:00 Bayer Leverkusen – Young Boys (3-4)

25.02. 21:00 Manchester Utd – Real Sociedad (4-0)

25.02. 21:00 Milan – Stella Rossa (2-2)

25.02. 21:00 PSV – Olympiakos (2-4)

25.02. 21:00 Roma – Braga (2-0)