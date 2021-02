Pronostici Europa League: ritorno 16esimi di finale Milan-Stella Rossa. Le quote puntano sulla qualificazione dei rossoneri

La gara si preannuncia in discesa per il Milan favorita per la vittoria e per il passaggio del turno dopo il pareggio deludente di Belgrado ai 16esimi di finale di Europa League contro la Stella Rossa.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio sulla Europa League 2020-21 con quote di riferimento Snai e Betaland.

16esimi di finale di Europa League, Milan-Stella Rossa

Il pareggio dell'andata non era il risultato atteso, ma il Milan rimane nettamente avanti rispetto alla Stella Rossa nella corsa agli ottavi di finale di Europa League in vista della gara di ritorno in programma domani a San Siro. Gli analisti Snai danno il segno «1» dei rossoneri @1,57, tutt'altra quota rispetto al «2» dei serbi, offerto @7. Agli uomini di Pioli potrebbe bastare anche un pareggio per 0-0 o 1-1, vista la regola dei gol in trasferta. Anche la «X» però è vista come un risultato quantomeno improbabile @4,75.

Passaggio del turno che per il Milan è quindi assolutamente alla portata, @1,13, mentre la squadra di Stankovic agli ottavi è data a 5. Ci si attende una partita con una discreta quantità di reti, soprattutto da parte dell'attacco rossonero. Probabile l'Over 2.5 @1,60, mentre l'Under è proposto @2,20. Più difficile una marcatura ospite, tanto che il Goal si mantiene @1,77, contro @1,95 del No Goal.

PROBABILI FORMAZIONI

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Meité, Kessié; Castillejo, Krunic, Leao; Rebic. All. Pioli

Stella Rossa (3-4-2-1): Borjan; Milunovic, Pankov, Degenek; Gobeljic, Kanga, Petrovic N., Gajic; Ben Nabouhane, Ivanovic; Falcinelli. All. Stankovic

STATISTICHE

-Il Milan ha perso tre delle ultime sette partite casalinghe in Europa League e Coppa UEFA (4v).

-La Stella Rossa è riuscita a vincere solo uno dei 12 precedenti incontri europei con le rivali italiane (3p 8s).

-La Stella Rossa ha segnato solo tre gol nelle sette trasferte di Europa League.

Il programma completo del ritorno dei 16esimi di finale:

24.02. 18:00 Tottenham – Wolfsberger AC (4-1)

25.02. 18:55 Ajax – Lilla (2-1)

25.02. 18:55 Arsenal – Benfica (1-1)

25.02. 18:55 Hoffenheim – Molde (3-3)

25.02. 18:55 Napoli – Granada (0-2)

25.02. 18:55 Rangers – Anversa (4-3)

25.02. 18:55 Shakhtar – M. Tel Aviv (2-0)

25.02. 18:55 Villarreal – Salisburgo (2-0)

25.02. 21:00 Club Brugge – Dinamo Kiev (1-1)

25.02. 21:00 Din. Zagabria – Krasnodar (3-2)

25.02. 21:00 Leicester – Slavia Praga (0-0)

25.02. 21:00 Bayer Leverkusen – Young Boys (3-4)

25.02. 21:00 Manchester Utd – Real Sociedad (4-0)

25.02. 21:00 Milan – Stella Rossa (2-2)

25.02. 21:00 PSV – Olympiakos (2-4)

25.02. 21:00 Roma – Braga (2-0)