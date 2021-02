Pronostici Europa League: ritorno 16esimi di finale Roma-Braga. Il passaggio del turno è una formalità per i giallorossi

Tutto facile per la Roma con lo Sporting Braga, i giallorossi hanno messo al sicuro la qualificazione con la vittoria per 2 a 0 in Portogallo e dovrebbero passare i 16esimi di finale di Europa League.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio sulla Europa League 2020-21 con quote di riferimento Snai e Betaland.

16esimi di finale di Europa League, Roma-Braga

Non hanno dubbi i trader di Snai per quanto riguarda il secondo atto dei sedicesimi tra Roma e Sporting Braga. All'Olimpico, dopo lo 0-2 dell'andata, ci si aspetta un altro successo giallorosso, che viene dato @1,55. Se la vittoria dei portoghesi appare difficile @5,50, lo è ancora di più il passaggio agli ottavi degli ospiti proposto @10. Appena @1,02, invece, la qualificazione della Roma.

PROBABILI FORMAZIONI

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Spinazzola; Bruno Peres, Veretout, Diawara, El Shaarawy; Carles Perez, Pedro; Dzeko. All. Fonseca

Braga (4-3-3): Matheus; Zé Carlos, Tormena, Sequeira, Raul Silva; Al Musrati, Fransergio, Gaitan; Ricardo Horta, Sporar, Galeno. All. Carvalhal

STATISTICHE

-La Roma ha vinto quattro delle ultime sei partite casalinghe contro rivali portoghesi (1p 1s).

-L'unica sconfitta della Roma nelle ultime 18 partite casalinghe in competizioni europee è stata contro il Real Madrid a novembre 2018 (13v 4p).

-Il Braga ha vinto una delle quattro trasferte contro squadre italiane (1p 2s).

-Il Braga ha perso ciascuna delle ultime quattro trasferte nelle fasi a eliminazione diretta di Europa League, senza segnare in tre di queste partite.

-Dal suo primo incontro con la Roma in Europa League nel 2016, Edin Dzeko ha segnato 13 dei 53 gol della sua squadra.

Il programma completo del ritorno dei 16esimi di finale:

24.02. 18:00 Tottenham – Wolfsberger AC (4-1)

25.02. 18:55 Ajax – Lilla (2-1)

25.02. 18:55 Arsenal – Benfica (1-1)

25.02. 18:55 Hoffenheim – Molde (3-3)

25.02. 18:55 Napoli – Granada (0-2)

25.02. 18:55 Rangers – Anversa (4-3)

25.02. 18:55 Shakhtar – M. Tel Aviv (2-0)

25.02. 18:55 Villarreal – Salisburgo (2-0)

25.02. 21:00 Club Brugge – Dinamo Kiev (1-1)

25.02. 21:00 Din. Zagabria – Krasnodar (3-2)

25.02. 21:00 Leicester – Slavia Praga (0-0)

25.02. 21:00 Bayer Leverkusen – Young Boys (3-4)

25.02. 21:00 Manchester Utd – Real Sociedad (4-0)

25.02. 21:00 Milan – Stella Rossa (2-2)

25.02. 21:00 PSV – Olympiakos (2-4)

25.02. 21:00 Roma – Braga (2-0)