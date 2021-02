Scommesse Europa League: urna insidiosa per le italiane. Il Milan trova il Manchester United, per la Roma c'è lo Shakhtar Donetsk

Urna amara a Nyon per il Milan, a cui, negli ottavi di finale di Europa League, tocca il Manchester United. Insidiosa la sfida che attende la Roma, opposta allo Shakhtar Donetsk.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio sulla Europa League 2020-21 con quote di riferimento Snai e Betaland.

Un sorteggio che poteva rivelarsi più amico per le due formazioni italiane impegnate negli ottavi di Europa League, anche se i bookmaker non sono eccessivamente pessimisti. I betting analyst di Sisal Matchpoint, infatti, quotano @1,65 il "testa a testa" a favore della Roma, contro il @2,25 dello Shakhtar Donetsk. Quote identiche ma ribaltate, invece, per il Milan, che è sfavorita per rispetto allo United. I betting analyst guardano anche oltre. In lavagna, infatti, l’accesso della Roma alla semifinale di Europa League si gioca a @3,00 (1,33 l’opzione “No”), mentre il Milan è offerto @3,50 contro @1,25 per l’esito negativo.

DOVE TROVO LE FREE PICK DI CALCIO?

-NEW Canale Telegram IL PROFETA

-Canale Telegram IL PRESIDENTE

-Canale Telegram BETTING MANIAC

-Canale Telegram THE SHOT

-Canale Telegram DARIUS

-Canale Telegram BAR SPORT WEB

-Canale YouTube: BETITALIAWEB DAILY SHOW