Pronostici Europa League: quote e consigli per le scommesse sulle partite d'andata del 5 agosto 2021

Non solo Champions League, questa settimana sono impegnate anche le squadre nelle qualificazioni alla prossima Europa League. Andiamo a vedere le sfide più interessanti del 5 agosto 2021 con le migliori quote e i consigli per le scommesse.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio.

Analisi e Pronostici Qualificazioni Europa League

K.ALMATY-ALASHKERT

Entrambe eliminate nello scorso turno per la qualificazione in un posto in UCL, Almaty e Alashkert proveranno a ritagliare uno spazio nell’Europa più piccola. I Kazaki sono i netti favoriti per uscire con i tre punti e possono contare su una condizione fisica già rodata grazie ai diversi turni di campionato alle spalle: gli ospiti sono nel bel mezzo di un tour de force causato dalle tante partite ravvicinate tra europa e la prima partita di campionato disputata qualche giorno fa: ottima la quota dell’1 FISSO in lavagna PLANETWIN @1.47.

JABLONEC-CELTIC

Score impressionante quello dei cechi che si presentano da sfavoriti qui, ma con una sola vittoria nelle ultime 16 giocate tra le mura di casa. Attenzione quindi a non sottovalutare questa squadra: la loro qualificazione nei 180’ vale su BET365 @1.80. I biancoverdi di Glasgow hanno iniziato nel peggiore dei modi un precampionato molto al di sotto delle aspettative, venendo eliminati dal Midtkjylland nella corsa alla UCL e perdendo la prima partita del campionato scozzese settimana scorsa. Celtic dovrebbe passare il turno anche grazie alla partita di ritorno in casa, ma per questa gara d’andata entriamo con la MULITGOL CASA 1-2 che paga @1.62 SISAL.

LINCOLN-SLOVAN BRATISLAVA

La squadra di Gibilterra ha affrontato in precedenza il più quotato Cluj e sono stati eliminati dopo essere passati in vantaggio durante il match di andata giocato qui: potrebbe quindi ripetersi contro un avversario minore segnando almeno una rete. Un GOL ESATTO siglato da LINCOLN vale @2.60 BET365. Lo Slovan è sicuramente squadra più importante rispetto ai padroni di casa e sono andati ad un passo per eliminare lo Young Boys per la UCL: 2 + OVER 2.5 potrebbe mettere d’accordo quanto detto fin qui @2.30 BET365.

OMONIA-FLORA

La comparazione quote racconta di una gara a senso unico, con i ciprioti super favoriti, con gli estoni a rincorrere per sperare nell’impresa. Omonia è stato eliminato dalla Dinamo Zagabria senza essere riuscito a segnare una rete in due partite, anche se il suo cammino in casa tra campionato e coppe fa ben sperare. Flora non sembra essere al livello, con il campionato d’Estonia che non sembra essere così competitivo. Per questo entriamo deciso con l’1 FISSO @1.42 GOLDBET.

GALATASARAY-ST JOHNSON

Tremenda la batosta ricevuta dal PSV ai danni del Gala, che ha subito 7 reti in due partite! Gli avversari di oggi non sembrano così quotati, anche se hanno già vinto la Scottish Cup contro il Celtic.

Giocare in Turchia non è mai semplice, tuttavia il fatto di giocare senza pubblico potrebbe agevolare gli ospiti. Una partita con pochi gol, a vantaggio però dei turchi potrebbe coprire il pronostico di 1X+UNDER 3.5 che troviamo su SISAL @1.47.

RAPID VIENNA-ANORTHOSIS

La compagine di Vienna ha appena iniziato la liga Austriaca ed è già rodata per affrontare al meglio questo turno di qualificazione: i ciprioti hanno disputato solo due gare nel mese di Luglio e non sono sembrati ancora pronti. Tradizioni differenti ed energie superiori ci portano a pensare che il Rapid vincerà agevolemente @1.53 BET365.

