Pronostici Europa League 28 Aprile 2022: Lipsia-Glasgow Rangers

L’Europa League è giunta alle semifinali e la prima sfida vede il Lipsia, alla seconda semifinale europea della sua storia dopo quella di Champions di due anni fa, opposto ai Rangers Glasgow. La formazione di Tedesco, dopo aver eliminato l’Atalanta, prova a fare lo stesso con gli scozzesi: gli esperti Sisal vedono i biancorossi nettamente favoriti @1,36 rispetto al @9,00 dei Rangers mentre il pareggio è dato @4,75. Lipsia avanti @1,25, anche per il passaggio turno che pagherebbe invece @4 volte la posta per la formazione di van Bronckhorst. L’Over 2.5 @1,65, appare più probabile rispetto all’Under, in quota @2,10.

Del resto i tedeschi già nella fase a gironi di Champions League avevano messo in mostra tutta la loro solidità, riuscendo nell’impresa di battere per 2-1 il Manchester City di Guardiola e di fermare sul 2-2 il PGS. Tre partite di alto livello quelle disputate dal Lipsia, con un minimo comune denominatore: in tutte le occasioni ha realizzato il gol d’apertura prima del minuto 25, sintomo di squadra a forte trazione offensiva, a cui piace aggredire gli avversari fin dai primi minuti di partita.

Il club scozzese è arrivato al cinquantesimo match contro avversarie tedesche in competizioni UEFA, con 17 vittorie, 15 pareggi e 17 sconfitte. Nelle ultime 10 trasferte stagionali, però, i Rangers hanno perso solo 2 partite (7 vittorie e 1 pareggio) ed entrambe sono arrivate proprio in questa competizione, contro la Stella Rossa e il Braga, rispettivamente nel ritorno degli ottavi di finale e nell’andata dei quarti.

Non sarà facile per gli scozzesi mantenere la propria porta inviolata: il Lipsia, infatti, è andato in rete in tutte le partite europee che ha disputato nella stagione 2021/2022, con un media impressionante di 2,3 gol a incontro. Il precedente più recente tra le due squadre risale al 15 gennaio 2017, in amichevole, con un netto 4-0 in favore del Lipsia.

L’arbitro potrebbe chiedere aiuto al VAR, ipotesi @3,50, vista l’importanza della sfida. Christopher Nkunku, 30 gol e 20 assist stagionali, è la punta di diamante del Lipsia: una sua doppietta è offerta @6,25. Perso per infortunio Alfredo Morelos, i Rangers si stringono intorno a Kemar Roofe: la rete numero 17 del bomber giamaicano è data @5,00.

Pronostici Europa League 28 Aprile 2022: West Ham-Eintracht Francoforte

La seconda semifinale di Europa League vede il West Ham ospitare l’Eintracht Francoforte, che ha eliminato il Barcellona nei quarti. Secondo gli esperti Sisal gli Hammers sono dati vincenti @1,95 contro il @4,00 dei tedeschi mentre si scende @3,40 per il pareggio. Londinesi che vedono la finale @1,72 rispetto al @2,10 dell’Eintracht.

Sia Moyes che Glasner sono due tecnici dalla mentalità spiccatamente offensiva: ecco perché un Ribaltone, @7,25, non è da escludere. Molti i protagonisti in grado di far male dalla distanza tanto che un gol da fuori area è offerto @4,00. Grazie a 15 gol e 11 assist, Jarrod Bowen è l’uomo in più per il West Ham: l’inglese ancora a segno si gioca @3,25. Il faro dell’Eintracht è sempre Flip Kostic con le sue 7 reti accompagnate da ben 14 assist: il numero 10 tedesco protagonista con un gol o un passaggio vincente è in quota @2,75.

Il Francoforte in trasferta in Europa League ha un rendimento più che positivo, con 4 vittorie nelle ultime 5 partite disputate (1 pareggio nell’altro incontro). L’Eintracht è l’unica squadra in Europa League ad essere ancora imbattuta dai gironi ad oggi. La nota negativa del club tedesco, però, è relativa al reparto difensivo: la Aquile sono infatti riuscite a mantenere la propria porta inviolata una sola volta negli ultimi 18 incontri di Europa League e mai negli ultimi 8 match.

Tutte le quote sull’Europa League

Quote 1×2

21:00 Leipzig – Glasgow Rangers 1,35 5,00 8,75

21:00 West Ham – Eintracht Frankfurt 1,95 3,45 3,90

Passaggio del turno Semifinali Europa League 2021/2022

Rb Leipzig – Glasgow Rangers 1,20 4,25

West Ham United – Eintracht Frankfurt 1,60 2,25

Vincente Europa League 2021 / 2022

Lipsia 2,00

West Ham 3,00

Eintracht Francofort 6,00

Glasgow Rangers 10

