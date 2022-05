Pronostici Europa League 5 Maggio, giovedì sera si giocano le semifinali di ritorno tra Rangers-Lipsia e Eintracht Francoforte-West Ham.

Pronostici Europa League 5 Maggio: Rangers-Lipsia

Dopo l’1-0 ottenuto all’andata il Lipsia vuole confermarsi anche in Scozia e accedere alla finale di Europa League. Attenzione ai Rangers che cercano il ribaltone e in casa hanno speranze visto che in Scozia sono state sconfitti solamente 5 volte nelle ultime 33 partite europee (21 vittorie e 7 pareggi). Non solo, in tutte le ultime 5 sfide disputate ad Ibrox in questa competizione, gli uomini di Giovanni van Bronckhorst hanno segnato almeno 2 o più gol, non uscendo mai sconfitti dalle mura amiche del proprio stadio (4 vittorie e 1 pareggio).

I padroni di casa dovranno però fare a meno di Alfredo Morelos, attaccante chiave della squadra e giocatore chiave di una rosa già normalmente inferiore a quella dei tedeschi.

Anche in difesa i dati sono preoccupanti: con l’1-1 ottenuto nell’ultimo turno di campionato i Rangers sono riusciti a mantenere la propria porta inviolata solo una volta nelle ultime 10 partite ufficiali disputate (5 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte) e hanno detto ormai addio alla Premiership.

Il Lipsia, da quando è sceso in Europa League dalla Champions, non ha mai perso una partita. La storia è dalla parte dei tedeschi che hanno superato 3 delle 4 precedenti sfide UEFA in cui hanno vinto la gara casalinga all’andata. Inoltre, c’è un altro dato a favore della squadra di Domenico Tedesco: in questa stagione, il Lipsia ha messo a segno almeno una rete in tutte le 11 partite europee disputate. I tedeschi, però, sono reduci da 2 sconfitte consecutive in Bundesliga, che li hanno portati a un punto dal quarto posto, l’ultimo a disposizione per accedere alla prossima Champions League.

L’ultima trasferta del club tedesco a Glasgow, sempre in Europa League, nella stagione 2018/2019, si è conclusa con una sconfitta per 2-1 contro il Celtic.

Probabili formazioni

Rangers (4-3-2-1): McGregor; Tavernier, Goldson, Bassey, Barišic; Kamara, Lundstram, Jack; Aribo, Kent; Roofe.

Lipsia (3-4-1-2): Gulácsi; Simakan, Orbán, Gvardiol; Henrichs, Kampl, Laimer, Angeliño; Dani Olmo; Nkunku, André Silva.

Pronostici Europa League 5 Maggio: Eintracht Francoforte-West Ham

L’Eintracht Francoforte si presenta alla semifinale di ritorno contro il West Ham forte dell’1-2 ottenuto in Inghilterra. I tedeschi sono i favoriti per il passaggio del turno.

Una statistica sorride alla squadra di Oliver Glasner: l’Eintracht, infatti, è ancora imbattuto nelle 11 partite giocate nel corso di questa Europa League (6 vittorie e 5 pareggi), ma nelle ultime 10 partite casalinghe disputate in Bundesliga ha ottenuto una sola vittoria (4 pareggi e 5 sconfitte nei restanti match). Nei sei precedenti in cui l’Eintracht ha vinto la gara d’andata in trasferta in competizioni europee, ha poi sempre passato il turno.

Discorso diverso per il West Ham che, a 3 giornate dalla fine della Premier League, si trova al settimo posto nonostante il rendimento recente in calo (3 sconfitte e 1 pareggio nelle ultime 4 partite). David Moyes ha fatto ampio turnover nell’ultimo turno di campionato nella sfida contro l’Arsenal, persa per 2-1.

Anche i precedenti non sono dalla parte degli inglesi: gli Hammers, infatti, non hanno mai vinto in Germania nelle coppe europee, e nelle competizioni UEFA sono riusciti una sola volta a ribaltare una sconfitta casalinga ottenuta nel match d’andata. Al West Ham basterà un solo gol di scarto per poter accedere ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore, ma le 6 sconfitte nelle ultime 7 partite sono un campanello d’allarme.

A proposito di gol, i ragazzi di Moyes, nelle ultime 5 trasferte in UEL, ne hanno vinte 3 con almeno 2 reti di scarto: se dovessero replicare un risultato del genere, potrebbero diventare la prima squadra nella storia a vincere una semifinale di Europa League dopo aver perso la partita di andata in casa. L’Eintracht, però, ha perso solo una delle 12 semifinali casalinghe disputate nel corso della sua storia (9 vittorie e 2 pareggi).

Probabili formazioni

Eintracht Francoforte (3-4-2-1): Trapp; N’Dicka, Tuta, Hinteregger; Knauff, Jakić, Sow, Kostić; Kamada, Hrustic; Borré.

West Ham (4-2-3-1): Areola; Johnson, Dawson, Zouma, Cresswell; Souček, Rice; Bowen, Lanzini, Fornals; Antonio.

Rangers-Lipsia: si parte dal minimo vantaggio per i tedeschi

Tutte le quote sull’Europa League

Quote 1×2

Eintracht Frankfurt – West Ham 2,50 3,45 2,75

Glasgow Rangers – Leipzig 3,50 3,55 2,05

Europa League 2021 / 2022

Lipsia 1,80

Eintracht Francofort 3,50

West Ham 5,50

Glasgow Rangers 12

Passaggio del Turno Semifinali Europa League 2021/2022

Rb Leipzig – Glasgow Rangers 1,13 5,50

West Ham United – Eintracht Frankfurt 3,40 1,30

