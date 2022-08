Pronostici Europa League 4 Agosto 2022, si gioca l’andata del 3° turno preliminare di qualificazione e abbiamo preparato una tripla @2.95 di quota come free pick.

Pronostici Europa League 4 Agosto 2022: inizia il 3° turno di qualificazione

L’andata del terzo turno di qualificazione alla UEFA Europa League 2022-2023 inizierà questo giovedì 4 agosto e si completerà poi con i match di ritorno che sono in programma tra martedì 9 e giovedì 11 agosto. Le sette vincenti avanzeranno ai play off (18 e 25 agosto) a cui sono già qualificate Gent, Dnipro-1, Austria Vienna, Hearts, Sivasspor, Omonia Nicosia e Silkeborg.

La prima partita di qualificazione alla UEFA Europa League 2022-2023 vedrà di fonte due piazzate, ovverosia i ciproti dell’AEK Larnaca e i serbi del Partizan Belgrado. Questi ultimi, inutile forse evidenziarlo, sono i favoriti per la vittoria e il passaggio del turno, considerando un maggior tasso tecnico e il blasone.

Apparentemente senza storia, almeno sulla carta, la seconda sfida di giornata, che vedrà di fronte gli svedesi del Malmö FF e la squadra lussemburghese del Diddeleng, formazione che ha già stupito gli osservatori arrivando fino a qui. Il team allenato da Miloš Milojevic resta comunque più forte di quello guidato da Carlos Fangueiro. Nessun precedente tra i due team.

Sembrerebbe senza storia anche la gara tra i turchi del Fenerbahçe e gli slovacchi dello Slovácko. I padroni di casa, che hanno da poco annunciato l’acquisto del difensore brasiliano Luan Peres dal Marsiglia, in sostituzione di Kim Min-jae, sbarcato a Napoli al posto di Kalidou Koulibaly, proveranno a far valere il fattore campo e la tecnica individuale di alcuni dei suoi talenti per chiudere la pratica qualificazione già all’andata.

Pronostici Europa League 4 Agosto 2022: le sfide da non perdere

Più interessante, non fosse altro perché sulla carta appare più equilibrata, la gara tra gli sloveni del Maribor e l’HJK Helsinki, che si trovano di fronte per la prima volta in Europa.

A Belfast, nel frattempo, gli irlandesi del Linfield tenteranno di dare continuità alla loro favola ospitando al National Football Stadium at Windsor Park gli svizzeri dello Zurigo. Il club allenato da Franco Foda appare però un osso troppo duro da spolpare, complice una maggiore abitudine a certe sfide e la presenza in organico di calciatori di buon livello come Blerim Džemaili (tante stagioni in Italia con le maglie di Napoli, Bologna e Parma) e il giovane attaccante Wilfried Gnonto, vera e propria rivelazione della nazionale di Roberto Mancini negli ultimi tempi.

Scontro aperto al Tallaght Stadium di Dublino. I padroni di casa dello Shamrock Rovers ospitano infatti i grintosi macedoni dello Shkupi in un match che si preannuncia, appunto, molto combattuto soprattutto dal punto di vista fisico. In entrambi i casi, non ci sono precedenti storici di riferimento.

Chiuderà il programma del giovedì e con esso l’andata del terzo turno di qualificazione, il match tra l’Olympiacos e gli slovacchi dello Slovan Bratislava. Gli ospiti hanno già fatto un grande percorso arrivando fin qui, quindi tra le due formazioni quella che ha da perdere di più è sicuramente la squadra greca, che ha una tradizione nelle competizioni europee nettamente superiore. I precedenti tra l’altro sorridono a questi ultimi, vittoriosi 3 volte (contro 1) nei precedenti quattro incontri fra i due club tra Champions ed Europa League.

Free pick, tripla intorno @3 di quota

Prendiamo le vittorie di due favorite che secondo noi non sbaglieranno in casa e anche la vittoria esterna dello Zurigo superiore ai nordislandesi del Linfield.

TRIPLA @2.95

Fenerbahçe-Slovácko: 1

Olympiacos–Slovan Bratislava: 1

Linfield-Zurigo: 2

