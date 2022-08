Pronostici Europa League 11 Agosto 2022, si gioca il ritorno del terzo turno di qualificazione. Tra le sfide più attese c’è sicuramente Slovan Bratislava-Olympiakos.

Pronostici Europa League 11 Agosto 2022:

Il programma di giovedì 11 agosto per l’Europa League si apre con i finlandesi dell’HJK che ospitano gli sloveni del Maribor da una posizione di doppio vantaggio. All’andata, la settimana scorsa, i finlandesi si sono imposti in Slovenia per 2-0. Davanti al pubblico amico, ora l’HJK ha la possibilità di chiudere i conti ed è favorita dalle quote 1X2 anche se in salita intorno @2.

Trasferta ceca per il Fenerbahce, che parte dal 3-0 ottenuto in Turchia ai danni dello Slovacko. Non ci sono altri precedenti tra le due formazioni, ma quella allenata da Jorge Jesus parte anche in questo caso con i favori del pronostico vista la netta differenza a livello tecnico e anche in trasferta i turchi sono avanti in quota, ma pure qui è in salita @2.15.

Strada in discesa anche per lo Zurigo, che ospita i nordirlandesi del Linfield. All’andata, nel primo e unico incrocio tra le due squadre, gli elvetici si sono imposti 2-0 (a segno anche il nazionale italiano Gnonto).

Viaggia spedito versi gli spareggi anche il Malmo che, dopo il 3-0 ottenuto all’andata, non dovrebbe avere problemi in casa del Dudelange.

Pronostici Europa League 11 Agosto 2022: big match Slovan Bratislava-Olympiakos

Maggiore interesse lo suscita il match che si disputerà in Slovacchia tra Slovan Bratislava-Olympiakos. All’andata, i greci non sono riusciti ad imporre la legge di casa: 1-1 il punteggio finale. Corberan e i suoi ora proveranno a staccare il pass per gli spareggi in trasferta, forti anche di una tradizione favorevole contro gli slovacchi: nei 5 precedenti si contano 3 affermazioni dell’Olympiakos (una proprio in trasferta) e 2 pareggi (uno in casa dello Slovan).

Gli slovacchi sono dunque a caccia del primo successo contro gli ateniesi, che porterebbe all’eliminazione dalla competizione di una delle formazioni più blasonate. Le quote favoriscono l’Olympiakos ma non di modo @2.45 e anche qui la quota è in salita mentre lo Slogan si gioca @3 (pareggio @3.15).

Chiuderà il programma il match delle 21:00 tra il Partizan di Belgrado e i ciprioti dell’AEK Larnaca. I serbi dovranno rimontare l’1-2 subito in rimonta nel match di andata (unico precedente storico tra le due formazioni). I bookmakers sono ottimisti verso il Partita dato @1.65 per la vittoria nei 90 minuti.

Tutte le quote sull’Europa League

Le quote 1X2 di SNAI per il prossimo turno delle qualificazioni alla prossima UEFA Europa League.

