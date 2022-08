Pronostici Europa League 18 Agosto 2022, si giocano le sfide d’andata degli spareggi, ultimo atto prima di passare alla fase a gironi del torneo vero e proprio.

Pronostici Europa League 18 Agosto 2022: Malmo favorito contro il Sivasspor

Giovedì 18 agosto, si disputano le gare di andata degli spareggi di Europa League (ritorno in programma giovedì 25 agosto). Le vincenti del doppio confronto (previsti tempi supplementari ed eventuali calci di rigore) accederanno alla fase a gironi del torneo, mentre le perdenti andranno direttamente alla fase a gironi della Uefa Conference League.

Iniziamo con la sfida tra gli ungheresi del Ferencvaros e gli irlandesi dello Shamrock Rovers, formazioni che non si sono mai affrontate prima in competizioni europee. Il Ferencvaros è punteggio pieno nel campionato ungherese dopo due giornate, così come lo Shamrock sta guidando la classifica della Premier Division irlandese con 4 punti di vantaggio sulla seconda.

Alle 19:00 si disputano in contemporanea quattro gare. I greci dell’Olympiakos, dopo aver battuto lo Slovan Bratislava con il punteggio aggregato di 4-3, si trovano di fronte i ciprioti dell’Apollon, che è retrocesso dagli spareggi di Champions League in seguito all’eliminazione da parte del Maccabi Haifa.

Malmoe favorito per il passaggio del turno contro il Sivasspor

Dopo aver eliminato il Dudelange con il punteggio aggregato di 5-2, il Malmoe si troverà di fronte i turchi del Sivasspor, formazione che ha avuto accesso di diritto agli spareggi. Non ci sono precedenti tra gli svedesi, attualmente quarti in classifica nel campionato nazionale a -4 dalla vetta, e i turchi che in due giornate di campionato hanno racimolato un solo punto (un pareggio e una sconfitta). Favoriamo il MALMO PASSAGGIO DEL TURNO @1.60.

Lo Sheriff Tiraspol, cenerentola della passata edizione della Champions League ed eliminato dalle qualificazioni UCL per mano del Plzen, farà visita al Pyunik. Anche gli armeni sono stati retrocessi dalle qualificazioni alla Champions League dopo il doppio confronto contro la Stella Rossa, che ha rifilato loro 7 gol in due partite senza subirne nemmeno una. Le due formazioni si sono già incontrate nelle qualificazioni alla Champions 2006-2007: in quell’occasione a passare il turno è stato lo Sheriff (0-0 all’andata e 2-0 al ritorno).

Nessun precedente tra lo Zurigo (ultimo in campionato con soli 2 punti dopo 5 giornate) e gli scozzesi degli Hearts. Gli elvetici hanno eliminato il Lincoln al terzo turno delle qualificazioni, mentre il club di Edimburgo è al debutto nella competizione, avendo avuto accesso diretto agli spareggi. Le quote favoriscono gli svizzeri @1.90 per la vittoria d’andata nei 90 minuti.

Pronostici Europa League 18 Agosto 2022: scendono in campo gli ucraini del Dnipro-1

Alle 19:45 fari puntati su Ludogorets-Zalgiris. I bulgari sono stati eliminati dalle qualificazioni alla prossima Champions League con una doppia sconfitta per mano della Dinamo Zagabria, mentre i lituani retrocedono anch’essi di categoria dopo aver rimediato un 6-1 in aggregato da parte del Bodo/Glimt. C’è un precedente tra i due team risalente alle qualificazioni alla Champions 2007-2008: in quell’occasione a passare fu il Ludogorets (4-1 nel ritorno in casa dopo la sconfitta per 2-1 rimediata all’andata).

Alle 20:00 gli ucraini del Dnipro-1 giocano sul neutro della Kosicka futbalova arena dove ospiteranno i ciprioti dell’AEK Larnaca. Per il Dnipro-1 si tratta del debutto in competizione mentre l’AEK ha eliminato a sorpresa nel terzo turno i serbi del Partizan Belgrado.

Sfida tutta nordica in Finlandia tra l’HJK e i danesi del Silkeborg, che non hanno avuto bisogno di passare attraverso le qualificazioni per partecipare agli spareggi. Non ci sono precedenti in Europa tra le due compagini, ma l’HJK, dopo essere stato eliminato dagli spareggi di Champions League e aver superato il Maribor nel turno precedente, cercano almeno la qualificazione al Europa League.

Alle 20:30 i favori del pronostico sono invece per i belgi del Gent, che ospitano i ciprioti dell’Omonia. Si tratta del primo confronto assoluto tra i due team, che sono al debutto in queste qualificazioni all’Europa League. I belgi sono attualmente imbattuti in campionato dopo 4 turni (2 vittorie e altrettanti pareggi), mentre l’Omonia viene dalla sconfitta subita in Supercoppa contro l’Apollon. Nettamente favoriti i padroni di casa @1.30, quota molto bassa ma utilizzabile per raddoppi e multiple.

3

Pronostici Europa League 18 Agosto 2022: Big match Austria Vienna-Fenerbahce

Si chiude alle 21:00 con la sfida tra Austria Vienna-Fenerbahce, una prima assoluta nelle competizioni europee. I turchi, che hanno un solo match di campionato alle spalle (3-3 in casa contro l’Umraniyespor), arrivano all’appuntamento dopo aver eliminato lo Slovacko.

Gli austriaci, invece, puntano alla qualificazione anche per reagire a un difficile inizio di campionato: per l’Austria Vienna un solo punto dopo 4 partite per via di una penalizzazione di 3 punti causata da problemi finanziari.

Tutte le quote sull’Europa League

Ti piacciono le scommesse sul Calcio e Tennis? Entra nel canale Telegram gratuito del PRESIDENTE per le migliori bombe e le quote più alte di valore.