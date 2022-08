Pronostici Europa League 25 Agosto, si giocano le ultime partite di qualificazione che andranno a determinare le squadre che faranno parte della fase a gironi della seconda competizione del calcio europeo.

Pronostici Europa League 25 Agosto: le prime partite in programma

Gli ucraini del Dnipro dovranno ribaltare l’1-2 subito all’andata sul campo neutro di Kosice, in Repubblica Ceca, dall’AEK Larnaca, squadra cipriota. Il Dnipro dovrà fare a meno di Sarapiy, espulso nel finale di gara e l’impresa della vittoria in trasferta è difficile @3.70 di quota.

Il Ludogorets si presenta in Lituania, contro lo Zalgiris, forte dell’1-0 ottenuto sul proprio campo, arrivato grazie all’autorete realizzata già al secondo minuto da Tatomirovic. Per i lituani espulso al minuto 94 il centrocampista classe 1994 Donatas Kazlauskas, che dovrà così saltare la sfida di ritorno dove la faccenda si complica, e lo vediamo dalla quota @3.60 per una vittoria nei 90 minuti che sarebbe fondamentale per lo Zalgiris.

I danesi del Silkeborg devono invece provare a ribaltare in casa lo 0-1 subito sul campo dell’HJK, squadra finlandese in questo derby scandinavo. Una vittoria facilitata dalla superiorità numerica, arrivata a seguito del rosso diretto rimediato da Calisir al 68°. Le possibilità per i padroni di casa ci sono e consigliamo la VITTORIA SILKEBORG @1.58 anche se la quota, che apriva intorno @2, è crollata, sintomo che anche il mercato favorisce la rimonta interna dei danesi.

Pronostici Europa League 25 Agosto: i match delle 19

Match in discesa per il Fenerbahce, che ospita l’Austria Vienna dopo essersi imposto per 0-2 in trasferta. Per il ritorno in casa i turchi potranno gestire, magari rallentando anche i ritmi di gioco. L’UNDER 2.5 @2.10 è intrigante come quota.

Sfida apparentemente semplice anche per i ciprioti dell’Omonia, che devono gestire il 2-0 conquistato all’andata in Belgio, contro il Gent.

Tutto aperto, invece, nel match Sheriff Tiraspol-Pyunik, reduci da un pareggio a reti bianche nella sfida andata. Attenzione, però, al diverso stato di forma delle due squadre: se i padroni di casa, infatti, sono reduci da un netto 0-3 ottenuto in campionato sul campo del Balti, gli armeni, invece, si presentano a questa importante sfida dopo aver perso in casa con il Van (0-1).

Il Sivasspor cerca l’impresa, dopo aver perso 1-3 sul campo del Malmo. Impresa resa ancora più complicata dagli ultimi risultati ottenuti dai padroni di casa, che nelle prime 3 giornate del campionato turco hanno ottenuto solamente 2 pareggi e una pesante sconfitta esterna contro l’Adana Demirspor (3-0).

Pronostici Europa League 25 Agosto: le ultime sfide delle ore 21

Lo Zurigo, ospite degli scozzesi dell’Hearts, dovrà difendere il vantaggio di una rete conquistato nella sfida d’andata: un 2-1 maturato tutto nella prima frazione di gioco. Questa volta potremmo vedere un primo tempo diverso, valutate X PRIMO TEMPO @2.10.

Ancora tutto da decidere in Olympiakos-Apollon dopo l’1-1 dell’andata anche se l’Olympiakos ha il vantaggio di giocare tra le mura amiche dello Stadio Georgios Karaiskakis di Pireo ed è fortemente favorita @1.50 per vincere e chiudere la pratica nei 90 minuti.

Semplice formalità per il Ferencvaros, che si presenta in casa dello Shamrock Rovers forte del 4-0 ottenuto nel match d’andata (doppietta di Traore e reti di Auzqui e Civic).

Tutte le quote sull’Europa League

