Quote Sorteggi Europa League 2022-23, vediamo come l’urna di Nyon si riflette sulle quote antepost per la vittoria finale della UEFA Europa League. La Roma è tra le favorite, dietro al solo Arsenal. Possibilità anche per la Lazio tra le outsiders.

Quote Sorteggi Europa League 2022-23: Roma tra le favorite

I sorteggi di Europa League hanno regalato alla Roma un girone agrodolce. I giallorossi, infatti, si giocheranno la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta con Ludogorets, Betis Siviglia e Hjk Helsinki: accoppiamenti che non spaventano i betting analyst di Snai che anzi si spingono oltre offrendo la Roma vincente dell’Europa League @10 volte la posta, al pari del Manchester United e dietro solo all’Arsenal, favorita assoluta a quota @6,50.

Possibile outsider della manifestazione, invece, l’altra romana, la Lazio, che prima di pensare a puntare dritta verso la finale dovrà superare il girone formato da Feyenoord (squadra che l’anno scorso si giocò la finale di Conference League contro la Roma) Midtjylland e Sturm Graz.

Avversarie che, almeno sulla carta, non dovrebbero portare all’eliminazione della squadra di Sarri già nella prima fase e che spingono i bookmaker a indicare i biancocelesti come quarta favorita per la vittoria finale a quota @20, davanti ad altre formazioni blasonate come Real Sociedad e Betis @25, e lontana da Feyenoord, Union Berlin o Friburgo, tutte in quota @50 volte la posta.

Quote Sorteggi Europa League 2022-23: tutti i gironi

Tra gli altri gruppi attenzione al Girone A, quello dell’Arsenal, dove oltre al PSV c’è il Bodo e i campioni di Svizzera dello Zurigo.

Non male anche il gruppo H, dove le ambizioni dei turchi del Trabzonspor si scontreranno con il Monaco, la Stella Rossa di Stankovic e il Ferencvaros, squadra che sogna di raggiungere la finale nella sua Budapest.

Le quote antepost aggiornate sull’Europa League

