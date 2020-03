Pronostici Calcio: analisi e scommesse sulla 2° giornata di Vysshaya Liga in Bielorussia il 26-27-28 marzo 2020

La Bielorussia in questi giorni è il centro del mondo sportivo, specialmente nel calcio visto che è l'unico campionato europeo un minimo importante a continuare nonostante l'emergenza Coronavirus, e nel fine settimana si gioca la 2° giornata di Vysshaya Liga.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio con quote di riferimento Marathonbet e Stanleybet.

Analisi e Pronostici 2° Giornata Vysshaya Liga

La giornata inizia venerdì alle ore 16:00 con Zhodino-Belshina con i padroni di casa che hanno iniziato la stagione con una vittoria mentre il neopromosso Belshina ne ha presi 3 in casa dal FC Minsk. Alle 18:00 sono in campo Rukh Brest-Energetik BGU che hanno vinto entrambe all'esordio, ed entrambe da sfavorite contro Dinamo Minsk e Bate, e oggi le quote sono in perfetto equilibrio.

Passiamo al sabato, dalle 11:00 di mattina con Slutsk-Brest e gli ospiti super favoriti sotto @1.50 di quota anche se in trasferta. I campioni in carica hanno deluso nel 1-1 interno contro lo Smolevichi (unico pareggio della prima giornata). Alle ore 13:00 tocca a Slavia Mozyr-Bate Borisov. Anche qui abbiamo gli ospiti favoriti e vogliosi di riprendersi dopo l'1-3 dell'esordio, lo stesso risultato subito dallo Slavia Mozyr che ha sempre perso nelle ultime 4 sfide contro il Bate, segnando 1 solo gol e incassandone 14.

Alle 15:00 va in scena il derby FC Minsk-Dinamo Minsk. La Dinamo ha perso 0-1 la prima in casa mentre FC Minsk ha vinto bene contro il Belshina anche se non batte la Dinamo da ben 19 partite consecutive tra coppa e campionato (l'ultimo successo p datato novembre 2011).

Alle 17:00 tocca a Gorodeja-Soligorsk. Entrambe hanno perso col risultato di 0-1 alla prima. Sempre Gol NO negli ultimi 6 precedenti tra queste squadre, sempre Under nei 4 scontri più recenti dove abbiamo visto in tutto 3 reti. Consiglio UNDER 2.5 @1.80 (stake 2) come free pick del fine settimana (per tutte le altre giocate ascoltate il nostro podcast quotidiano su YOUTUBE e seguiteci sui nostri canale TELEGRAM).

Passiamo a domenica, ore 15:00 con Isloch Minsk-Smolevichi. Ospiti che sono riusciti a strappare un punto in casa del Brest e anche oggi giocano fuori contro l'Isloch Minsk che ha vinto la prima in casa per 1-0 contro il Neman. Bilancio in perfetta parità negli ultimi 4 precedenti (2 vittorie a testa) anche se oggi i padroni di casa sono favoriti sotto @1.90 di quota.

Si chiude alle ore 17:00 con Neman-Vitebsk. Il Vitebsk ha vinto 1-0 la prima giornata in casa mentre il Neman ha perso con lo stesso risultato sul campo del Isloch. 5 pareggi nelle ultime 8 sfide tra queste squadre, attenzione al cippino su un altra X che si gioca fino @3.20 di quota.

Articolo e pronostico di Dartagnan. Per altre giocate seguici anche su TELEGRAM al canale gratuito: BETITALIAWEB DREAM TEAM dove daremo altri consigli sul calcio in Bielorussia ma anche in Nicaragua e le amichevoli in Svezia, le uniche competizioni di calcio ancora in campo.