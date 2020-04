Pronostici Calcio: analisi e scommesse sulla 3° giornata di Vysshaya Liga in Bielorussia il 3-4-5 aprile 2020

L'unico campionato che continua in Europa è quello della Bielorussia, la Vysshaya Liga giunta alla 3° giornata al via venerdì 3 aprile 2020 con le prime 2 sfide, e che continuerà per tutto il fine settimana sino a domenica 5. Dopo l'ottimo lavoro fatto con i pronostici della 2° giornata, il nostro Dartagnan torna a darci gli spunti più interessanti per le scommesse sul calcio.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio con quote di riferimento Marathonbet e Stanleybet.

Analisi e Pronostici 3° Giornata Vysshaya Liga

Venerdì si inizia alle ore 16:00 con l'anticipo che apre la 3° giornata in Bielorussia con Belshina-Gorodeja, le ultime 2 del campionato che hanno iniziato male con 2 sconfitte. In particolare gli ospiti non sono riusciti a segnare nemmeno una rete.

Approposito di squadre che hanno iniziato male, parliamo di Dinamo Minsk-Torpedo Zhodino, sempre in campo venerdì, ma alle ore 18:00. La Dinamo ha perso le prime 2 partite incassando 4 reti, al contrario della Torpedo che con un doppio 1-0 è a punteggio pieno. Oggi consigliamo GOL SI @2.10 (stake 2) come free pick. Quota oltre la pari di valore. La Dinamo arriva dal 2-3 contro FC Minsk, e deve per forza sbloccarsi. La Torpedo ha vinto le prime 2 senza subire gol, una rete alla 3° giornata potrebbe concederla. Vi ricordiamo che il resto dello studio di Dartagnan con le free pick su questo campionato usciranno sui canali TELEGRAM di BAR SPORT WEB e BETITALIAWEB DREAM TEAM e nelle puntate del Podcast su YOUTUBE sabato e domenica.

Passiamo a sabato, alle 14:30 con Soligorsk-Neman, due formazioni a 3 punti, entrambe perdenti all'esordio ma vincenti lo scorso turno. Il Neman per questa trasferta è comunque nettamente sfavorito con quota fino @8.50, forse troppo alta. Alle ore 16:30 tocca a Bate Borisov-Rukh Brest. Il Bate ha iniziato la stagione con 2 sconfitte e 5 gol incassati. Il Rukh Brest aveva vinto l'esordio in casa della Dinamo per 1-0, ma ha perso con lo stesso risultato la scorsa settimana, in casa contro l'Energetik-BGU. Oggi tutti si aspettano lo sblocco del BATE che si gioca generalmente intorno @1.30.

Alle 18:30 sono in campo Brest-Slavia Mozyr e anche qui abbiamo i padroni di casa nettamente favoriti sotto @1.40 di quota. Brest che ha pareggiato la prima in casa ma poi è andata a vincere sul campo dello Slutsk. Lo Slavia invece aveva perso la prima proprio sul campo dello Slutsk per 1-3, ma poi ha vinto 2-1 in casa contro il Bate. In queste due sfide le reti non sono mai mancate, come non sono mancate in 4 degli ultimi 5 precedenti chiusi con Over. Oggi Over 2.5 è interessante @1.95 di quota.

Passiamo a domenica, ore 13:00 con Energetik BGU-FC Minsk, big match tra 1° e 2°. L'FC Minsk ha vinto le prime 2 partite con 6 reti segnate. 4 i gol segnati dall'Energetik nelle prime 2 vittorie. Lo scorso anno l'Energetik ha vinto 6-1 a Minsk dopo il 3-3 dell'andata in casa. Anche qui considerate Over 2.5 @1.76.

Alle ore 15:00 Vitebsk-Smolevichi. Entrambe hanno perso lo scorso turno, ed entrambe hanno giocato 2 partite da Under, un trend che potrebbe continuare, e lo vediamo dalle quote che danno Under sotto @1.50. Si chiude alle ore 17:00 con Isloch Minsk-Slutsk. Padroni di casa a punteggio pieno dopo un doppio 1-0. Lo Slutsk gioca la prima trasferta stagionale dopo 1 vittoria e 1 sconfitta in casa. La formazione in trasferta non ha mai vinto negli ultimi 4 precedenti tra queste squadre, ma oggi le quote favoriscono giustamente l'Isloch @1.75.

