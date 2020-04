Pronostici Calcio: analisi e scommesse sulla 4° giornata di Vysshaya Liga in Bielorussia dal 10 al 13 aprile

Non sapete cosa fare a Pasqua per via dell'emergenza Coronavirus e la quarantena che ci costringe in casa? C'è la 4° giornata di Vysshaya Liga, il principale campionato di calcio in Bielorussia, a farci compagnia.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio con quote di riferimento Betaland e Sisal.

Analisi e Pronostici 4° Giornata Vysshaya Liga

Da venerdì 10 a lunedì 13 aprile una Pasqua col calcio in Bielorussia e la 4° giornata di Vysshaya Liga che inizierà venerdì alle ore 18:00 col consueto anticipo Neman-Belshina. Gli ospiti sono ultimi, ancora con 0 punti e con 1 sola rete segnata. Il Neman ha raccolto 7 punti e potrebbe vincere anche oggi in casa contro il Belshina.

Tre partite al sabato, al via alle ore 13:00 con Slutsk-Vitebsk, sfida tra 2° e 4° in classifica, entrambe con 6 punti raccolti finora grazie a 2 vittorie e 1 sconfitta a testa, ma nessun pareggio. Pareggio che fu proprio il risultato dello scorso anno all'andata sul campo del Vitebsk. Un cippino sulla X si gioca intorno @3.50.

Alle 15:00 si inizia con Torpedo Zhodino-Energetik BGU. Lo Zhodino dopo le prime 2 vittorie si è fermato sul campo della Dinamo Minsk e oggi sfida la sorprendente Energetik BGU, al vertice della classifica con 3 vittorie su 3, unica squadra a punteggio pieno, anche grazie ad un attacco da 6 reti segnate e una difesa che ne ha concessi solo 2 di gol. Oggi il rendimento perfetto dell'Energetik potrebbe interrompersi, valutate la doppia Chance 1X.

Alle ore 17:00 la sfida che prendiamo come free pick: Gorodeya - Dinamo Minsk. La Dinamo è una delle migliori squadre della nazione e dopo un avvio da incubo con 2 sconfitte, si è sbloccata la scorsa settimana col 2-0 sullo Zodhino. Anche oggi la squadra di Minsk potrà fare i 3 punti, pure in trasferta, contro un Gorodeya che è a sua volta a 3 punti. Anche il Gorodeya dopo le prime 2 sconfitte ha vinto lo scorso turno, anche se sul campo del fanalino di coda Belshina che non è di certo la Dinamo Minsk. Inoltre sembra che allenatore e giocatori del Gorodeya non siano molto contenti del fatto di non aver ricevuto gli stipendi a febbraio e marzo, un fattore che non aiuta i padroni di casa, come potrebbe non aiutare anche il fattore campo visto che si gioca a porte aperte ma sempre meno tifosi vanno allo stadio per paura del Coronavirus, a prescindere da quello che dice il Presidente della Bielorussia: Aljaksandr Lukašėnka. Andiamo con DINAMO MINSK -0.25 (AH) @1.65 (stake 2).

Passiamo alla domenica, ore 14:00 con FC Minsk-BATE Borisov, sfida molto interessante sulla carta. Dopo le prime 2 vittorie l'FC Minsk si è fermato sul campo del Energetik lo scorso turno. Il BATE si è sbloccato con l'1-0 di misura sul Rukh Brest, dopo che aveva perso le prime 2 partite subendo 5 reti. Solitamente le reti non mancano quando gioca FC Minsk e nell'ultimo scontro su questo campo contro il BATE finì 3-2 per i padroni di casa. Il campionato Bielorusso è da Under, ma qui considerate Over 2.5 @2.02 o anche il GOL SI @2.00, due quote al raddoppio abbastanza interessanti anche se il BATE si è ritrovato difensivamente la scorsa settimana e FC Minsk ha perso un pò di sicurezze in attacco.

Smolevichi-Soligorsk. Al contrario, il Soligorsk fa parte di quelle squadre che faticano a segnare, lo abbiamo visto in Coppa in settimana mentre in campionato è riuscito a guadagnare 4 punti nonostante solo 2 gol segnati (ma 1 concesso). Lo Smolevichi ha pareggiato la prima e ha perso nelle ultime 2 giornate, e anche questa squadra non sta impressionando in attacco con 1 solo gol segnato nelle prime 3 giornate. Interessante l'Under 2.5 @1.63.

Brest-Isloch Minsk è l'ultima partita della domenica. Il Brest gioca in casa anche oggi, terza partita di fila al Regional Sport Complex Brestskiy dopo che la scorsa settimana in campionato è stato fermato 1-2 dallo Slavia Mozyr anche se in settimana ha vinto 2-0 l'andata delle semifinali di Coppa Bielorussia contro il Soligorsk. L'Isloch aveva iniziato la stagione con 2 vittorie, ma ha perso una spettacolare partita contro lo Slutsk lo scorso turno, nel 2-3 finale.

Il posticipo di lunedì pomeriggio alle ore 16:30 dallo Stadion Junosť vedrà di fronte: Slavia Mozyr-Rukh Brest. Lo Slavia ha giocato anche in Coppa in settimana e ha messo a segno un altro grande colpo con l'1-0 sul BATE. Anche in campionato lo Slavia arriva da 2 vittorie al contrario del Rukh Brest che dopo aver vinto all'esordio per 1-0 sul campo della Dinamo Minsk, ha perso le successive 2 partite senza mai segnare. Lo Slavia ha l'occasione di sfruttare il suo miglior momento per mettere in cascina altri 3 punti. La quota @2.10 per l'1 fisso non è male, ma anche il mezzo rimborso in caso di pareggio @1.88 (-0.25 Asian Handicap) è una buona giocata in quota @1.88 per coprirsi un pò.

