Pronostici Calcio: analisi e scommesse sulla 5° giornata di Vysshaya Liga in Bielorussia dal 16 al 18 aprile

Siamo arrivati alla 5° giornata di Vysshaya Liga, il campionato in Bielorussia che sembra continuare senza problemi e a porte aperte (anche se con sempre meno tifosi sugli spalti) nonostante i richiami del OMS. Anche per questo turno il nostro Dartagnan ha studiato tutte le sfide in programma dandoci i suoi consigli per le scommesse.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio con quote di riferimento Betaland e Sisal.

Analisi e Pronostici 5° Giornata Vysshaya Liga

Giovedì inizia la 5° giornata di Vysshaya Liga con due sfide. Alle 16:30 Energetik BGU-Gorodeja. I padroni di casa hanno sempre vinto sul proprio campo e rimangono al comando con 9 punti, anche se hanno perso la prima stagionale lo scorso turno. Al contrario il Gorodeja dopo le prime 2 sconfitte si è ripresa con 2 vittorie consecutive, alla faccia dei ventilati problemi finanziari e degli stipendi non ricevuti da allenatore, staff e giocatori. Oggi non mi aspetto un altro colpo a sorpresa e consiglio la VITTORIA ENERGETIK BGU @1.75 (stake 2).

Alle 18:30 tocca a Dinamo Minsk-Neman Grodno. La Dinamo ha iniziato davvero male la stagione, con 3 sconfitte compresa quella deludente della scorsa settimana contro una delle peggiori squadre del campionato, il già citato Gorodeja. Il Neman non perde da 3 giornate, con 1 vittoria seguita da 2 pareggi e potrebbe fare risultato anche oggi a Minsk approfittando del momento no della Dinamo. Il Neman ha vinto qui nell'ultima sfida allo Stadion Traktor. Si potrebbe pensare alla Doppia Chance X2 che si gioca intorno alla pari.

Passiamo al venerdì con Belshina-Smolevichi, sfida nei bassifondi tra le ultime. Il Belshina ha raccolto 1 solo punto, lo Smolevichi 2 punti ma con un solo gol segnato. Sempre Under anche negli ultimi 4 precedenti. Vedremo un altra partita a basso punteggio? Under 2.5 si gioca solo @1.40 di quota.

Approposito di punteggi bassi, occhio a Under anche in Soligorsk-Slutsk, due squadre agli opposti. Lo Slutsk è la squadra che ha segnato di più finora (7 gol in 4 giornate) mentre il Soligorsk ha segnato sempre Under (anche in Coppa) e nelle partite di questa squadra assistiamo ad appena 0.8 gol totali di media. Quale gioco vincerà? I bookmakers piazzano l'Under 2.5 ad un interessante quota @1.75.

Sabato si conclude con 4 partite, al via dalle 13:00 con Isloch Minsk-Slavia Mozyr. Lo Slavia dopo 2 vittorie è stata fermata sullo 0-0 in casa dal Rukh Brest. Isloch Minsk dopo le prime 2 vittorie, entrambe per 1-0, hanno perso le ultime 2 partite incassando 6 gol. Il fattore campo spinge però i padroni di casa favoriti @2.05. Partita da tripla.

Rukh Brest-FC Minsk. Quote in grande equilibrio anche qui, per una sfida non semplice. FC Minsk sembra avere qualcosa in più ma gioca in trasferta e dopo un buon avvio ha perso le ultime 2 partite senza segnare e incassando 5 reti. La Rukh Brest ha vinto alla prima giornata, poi 2 sconfitte e il punticino guadagnato la settimana scorsa sul campo dello Slavia.

Vitebsk-Brest. I campioni in carica di Brest sono in rilancio dopo il 3-1 sull'Isloch Minsk. Il Brest si ritrova con 7 punti, gli stessi di un sorprendente Vitebsk che però ha sempre perso negli ultimi 4 precedenti contro il Brest, gli ultimi 3 sempre con lo scarto minimo di 1-0. Il Gol No @1.64 potrebbe essere un idea.

La giornata si chiude alle ore 19:00 col big match: Bate Borisov-Torpedo Zhodino. La miglior squadra della Bielorussia oggi è favorita intorno @1.40, una quota molto bassa contro l'attuale capolista, la Torpedo Zhodino che con 9 punti ha iniziato meglio la stagione rispetto allo stesso BATE a 6 punti grazie alle ultime 2 vittorie in cui ha sempre tenuto la porta inviolata. Azzardare un Over 2.5 @2.05 non sarebbe però una follia completa in questo caso.

Articolo e pronostico di Dartagnan.