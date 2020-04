Pronostici Calcio: analisi e scommesse sulla 6° giornata di Vysshaya Liga in Bielorussia dal 24 al 26 aprile

Torna in campo la Vysshaya Liga in Bielorussia con la 6° giornata di campionato che inizierà venerdì 24 aprile 2020 e continuerà fino a domenica. Il nostro Dartagnan ha studiato tutte le partite in programma e ci da 4 spunti per le scommesse.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio con quote di riferimento Sisal e Betaland. Ascolta lo studio di Dartagnan nella nostra puntata #236 del podcast BetItaliaWeb Daily Show:

Analisi e Pronostici 6° Giornata Vysshaya Liga

Venerdì si inizia con Smolevichi-Dinamo Minsk. Padroni di casa che non hanno ancora vinto (0-3-2) e che hanno segnato solo 2 gol ma anche la Dinamo sta deludendo in questo avvio, tanto che c'è gia il nuovo allenatore che speriamo dia un po di motivazione a questa squadra. Consigliamo la VITTORIA DINAMO MINSK @1.92 (stake 2) con lo Smolevichi che sul proprio campo non sono ancora riusciti a segnare un singolo gol.

Neman-Energetik BGU. Neman terzultimo, non vince da 3 giornate e in particolare nella sconfitta in casa della Dinamo Minsk non ha mai tirato in porta e non è mai stata pericolosa. L'Energetik dopo le prime 3 vittorie si è inchiodata con 2 sconfitte in cui non ha mai segnato. 3 Under nelle ultime 4 sfide tra queste formazioni ma la quota @1.50 è troppo bassa. Si potrebbe andare sulla COMBOBET 1X+UNDER 3.5 @1.70 (stake 1).

Sabato si inizia con Slavia Mozyr-FC Minsk, come detto due delle squadre che tengono i punteggi più alti in questa stagione anche se gli ospiti hanno perso le ultime 3 partite senza mai segnare. FC Minsk ha però la difesa più battuta del campionato con 9 reti al passivo. Lo scorso anno su questo campo finì 4-2 per lo Slavia e anche oggi si potrebbero considerare le quote golose e oltre la pari su OVER 2.5 @2.35 (stake 0.5) e GOL SI @2.00 (stake 0.5) su cui dividiamo la puntata comunque minima di uno stake totale con mezzo stake a giocata.

Gorodeja-BATE Borisov. Il BATE, la miglior squadra Bielorussa, sta deludendo e la settimana scorsa ci ha fregato nello 0-0 contro lo Zodhino con anche un rigore sbagliato che ha impedito a questa squadra di vincere la 3° partita consecutiva. Il Gorodeja al contrario arriva da 3 vittorie, tutte per 1-0.

Brest-Soligorsk, ultima partita del sabato. Il Brest rientra dopo la sconfitta di misura a Vitebsk e sfida un Soligorsk che non riesce a sbloccarsi in attacco, con soli 3 gol segnati in 5 giornate, ma anche soli 3 gol concessi. Sempre Under negli ultimi 5 precedenti. Oggi un altro Under 2.5 si gioca @1.60, valutatelo anche se la quota non lascia grandi margini. Forse è meglio pensare alla Doppia Chance X2 @1.75 per il Soligorsk che deve riprendersi e cercare di uscire senza un altra sconfitta da questa trasferta contro però quella che è sempre la squadra campione in carica, nonostante un brutto inizio, quindi lasciamo stare.

Domenica alle ore 13:00 si apre con Slutsk-Belshina. I padroni di casa hanno il miglior attacco del campionato al momento e arrivano dal 2-1 a Soligorsk. Testa coda contro il Belshina che dopo le prime 3 sconfitte stagionali ha un pò migliorato con gli ultimi 2 pareggi, anche se non si è ancora sbloccata con la prima vittoria. Difficile arrivi oggi sul campo dello Slutsk, ma nel caso sareste ripagati con una quota quasi @5 volte la posta, noi la pensiamo diversamente e andiamo con la VITTORIA SLUSTK @1.75 (stake 1) ma con investimento basso visto che il Slutsk avrà probabilmente due assenze importanti (Obrasov e Buraev).

Torpedo Zhodino-Rukh Brest. 4 punti nelle ultime 2 giornate del Rukh Brest, la squadra più a basso punteggio del campionato ma anche la Torpedo viaggia a suon di Under, ma al primo posto in coabitazione. Lo scorso turno la Torpedo ha fermato il BATE sullo 0-0. Entrambe le squadre hanno sempre segnato Under finora, vedere un Over a sorpresa sarebbe un classico, e sarebbe pagato fino quasi @3 volte la posta, ma lasciamo stare.

Isloch Minsk-Vitebsk. Ultima sfida in programma, ed è il big match tra 5° e 2°. L'Isloch dopo 2 sconfitte è tornata alla vittoria in casa dove ha già giocato 4 volte quest'anno, con 3 vittorie e 1 sconfitta. Contro il Vitebsk la quota del 1 fisso @2.10 è troppo bassa. Occhio a GOL NO @1.67 visto che negli ultimi 7 precedenti di campionato non abbiamo mai visto entrambe le squadre andare a segno.

Articolo e pronostico di Dartagnan. Per altre giocate seguici anche su TELEGRAM al canale gratuito: BETITALIAWEB DREAM TEAM dove daremo altri consigli sul calcio in Bielorussia ma anche su tutti gli altri sport in programma in questi giorni.