Pronostici Calcio: analisi e scommesse sulla 7° giornata di Vysshaya Liga in Bielorussia dal 1 al 3 maggio 2020

Da venerdì 1 a domenica 3 maggio 2020 si gioca la 7° giornata di Vysshaya Liga in Bielorussia, l'unico campionato in Europa e dintorni che prosegue come niente fosse, e in settimana si sono giocate anche le semifinali della coppa nazionale con un altro 2 su 2 di Dartagnan che con i suoi studi su questo campionato sta andando davvero meglio del previsto con i pronostici. Anche oggi andiamo ad analizzare tutte le sfide e a segnalarvi le giocate migliori.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio con quote di riferimento Sisal e Betaland. Ascolta lo studio di Dartagnan nella nostra puntata #243 del podcast BetItaliaWeb Daily Show:

Analisi e Pronostici 7° Giornata Vysshaya Liga

Smolevichi-Energetik BGU. Padroni di casa al penultimo posto, ancora a caccia della prima vittoria stagionale per una squadra che anche in casa ha segnato solo 1 gol nelle prime 3 partite. L'Energetik era partita molto bene con 3 vittorie, ma ha perso le ultime 3 partite senza mai segnare. Si potrebbe pensare a Under 2.5 ma la quota sotto @1.50 è ingiocabile. E' comunque vero che gli ultimi 4 precedenti tra queste formazioni si sono chiusi tutti col risultato di 1-0 (3 volte vincente lo Smolevichi). Le quote 1X2 sfavoriscono i padroni di casa che si giocano fino @3.25. Per noi lo Smolevichi non ne perderà un altra e si potrebbe considerare la Doppia Chance 1X @1.60.

FC Minsk-Torpedo Zhodino. Passiamo al sabato con un interessante sfida per FC Minsk che cerca di riprendersi, e intanto dopo 3 sconfitte lo scorso turno è passata 3-1 sul campo dello Slavia Mozyr. La Torpedo Zhodino rimane sul podio con 11 punti ma ha rallentato con un doppio 0-0 nelle ultime 2 giornate. Sempre Under negli ultimi 3 precedenti tra queste formazioni, ma non mi fido a giocare su poche reti con la FC Minsk in casa, una delle squadre più ad alto punteggio di un campionato che rimane comunque da Under quindi lasciamo stare, anche per 1X2 non è facile dare una giocata.

Rukh Brest-Gorodeja. I padroni di casa non perdono da 3 giornate (2 pareggi in trasferta e una vittoria interna). Il fattore campo potrebbe fare la differenza per la neopromossa Rukh Brest che si gioca favorita @1.90 contro un Gorodeja tornato con i piedi per terra nello 0-2 dello scorso turno contro il BATE che ha interrotto una striscia di 3 vittorie inattese per questa squadra che finora ha segnato 6 Under su 6 giornate con una media totale di 1.3 gol. Anche la Rukh Brest è O/U 0-6 in questa stagione e addirittura nelle sue partite assistiamo a solamente 0.7 gol totali di media, il dato più basso dell'intero campionato. Con queste premesse era chiaro aspettarsi una quota bassa su Under 2.5 @1.61, troppo bassa per i miei gusti, quindi anche qui al momento passiamo con una no bet. Se volete azzardare occhio alla quota del 2 @4.33, altrimenti la Doppia Chance X2 @1.85 per rischiare meno, ma il Gorodeja potrebbe tornare a fare risultato in questa trasferta anche se lasciamo questo consiglio fuori dalle giocate ufficiali al momento.

Dinamo Minsk-Slutsk chiude la serie di partite del sabato, ed è anche lo scontro più interessante di giornata. Attualmente lo Slutsk è al comando del campionato con 13 punti, reduce da 2 vittorie con 5 reti segnate per quello che è il miglior attacco di Vysshaya Liga (12 reti segnate). La Dinamo Minsk gioca però in casa, sulla carta rimane più forte, ed è in ripresa con 3 vittorie nelle ultime 4 giornate. Negli ultimi 4 precedenti sul proprio campo la Dinamo ha sempre battuto lo Slutsk e secondo noi lo farà anche oggi ma la quota @1.65 regala davvero poco (si può pensare alla Combobet 1+OVER 1.5 @2.00). Vi invito a considerare OVER 2.5 @2.00 o in alternativa il GOL SI @2.00 (stake 1) sempre al raddoppio. Entrambe le squadre a segno sono la nostra prima scelta.

Belshina-Dinamo Brest. I campioni in carica hanno giocato in settimana il ritorno di coppa, e hanno rischiato grosso nel 2-4 finale contro il Soligorsk, dopo il vantaggio per 2-0 nel primo tempo e il crollo nella ripresa. Il Brest è riuscito comunque a passare il turno grazie alla differenza reti dei 2 gol segnati in trasferta e oggi cerca di riprendere anche il cammino in un campionato iniziato malissimo, al terzultimo posto con 7 punti, e con 3 sconfitte nelle ultime 4 giornate. Oggi affronta il Belshina ultimo con soli 2 punti. Negli ultimi 5 precedenti però la squadra di casa ha sempre vinto tra Belshina e Brest. Se credete che questo trend continuerà trovate il Belshina fino @5.40 di quota ma potete rischiare meno andando con la Doppia Chance 1X @2.30, sempre oltre la pari.

Vitebsk-Slavia Mozyr. Assieme a Belshina e FC Minsk, lo Slavia Mozyr ha la difesa più battuta del campionato con 10 gol al passivo, e la squadra è reduce da 2 pesanti sconfitte con 5 gol incassati. Ne potrebbe approfittare il Vitebsk sceso al 5° posto dopo la sconfitta esterna contro l'Isloch Minsk anche se in casa questa squadra ha giocato 2 partite vincendole entrambe. Vado con la vittoria dei padroni di casa, anche se mi prendo il rimborso in caso di pareggio col draw no bet: VITEBSK +0 (AH) @1.70 (stake 3) nonostante l'ultimo pareggio tra queste due formazioni risale al 2016, proprio qui al Centralnyj Stadion. Lo Slavia ha giocato anche in settimana in coppa e potrebbe essere affaticata, quindi andiamo con fiducia sul Vitebsk col rimborso in caso di pareggio, la giocata che preferiamo e lo vedete anche dallo stake 3, abbastanza inconsueto in questi campionati dove spesso diamo stake 1 e in rari casi stake 2.

BATE Borisov-Neman Grodno. BATE in ripresa, è passata in coppa in settimana col 2-0 con cui ha gestito la sfida con lo Slavia e ha incassato 10 punti anche nelle ultime 4 giornate di campionato, risalendo al 4° posto, a -3 dalla vetta della classifica. Il Neman non è un avversario da sottovalutare visto che arriva dal 3-0 sull'Energetik anche se non batte il BATE dal 2014. Padroni di casa favoriti ma sotto @1.35 di quota sono ingiocabili, e non vogliamo prenderci nemmeno il rischio del Parziale/Finale 1/1 che sale @2.10 di quota, come avevamo fatto in coppa, quindi andiamo con No Bet.

Soligorsk-Isloch Minsk. Il turno si chiude con questa sfida dallo Stroitel Stadion. Isloch al 2° posto dopo le ultime 2 vittorie, entrambe in casa. L'Isloch ha già raccolto 12 punti ma attenzione, ha giocato 5 partite in casa e solo 1 in trasferta, perdendola (1-3 contro la Dinamo Brest). Il Soligorsk si è impegnato in coppa ma non ha passato il turno. Ora cercherà il primo successo interno anche in campionato. Il Soligorsk non ha mai perso negli ultimi 4 precedenti contro l'Isloch ma 2 sono stati pareggi. Penso che i padroni di casa vinceranno ma anche qui la quota sotto @1.70 non ha valore. Vi consiglio di ragionare su GOL SI @2.10 (stake 1) visto che anche qui la quota intorno alla pari ha valore anche se parliamo sempre di un campionato, quello Bielorusso, fortemente da Under numeri alla mano, nonostante questo trend la scorsa giornata sia un pò cambiato con il 50% di partite chiuse con Over (4 su 8), in un turno in cui abbiamo assistito a 22 gol totali (2.75 di media a partita) con un unica sfida chiusa sullo 0-0.

FREE PICK UFFICIALI:

Dinamo Minsk-Slutsk: GOL SI @2.00 (stake 1)

Vitebsk-Slavia Mozyr: VITEBSK +0 (AH) @1.70 (stake 3)

Soligorsk-Isloch Minsk: GOL SI @2.10 (stake 1)

CONSIGLI NON A BILANCIO:

Smolevichi-Energetik BGU: 1X @1.60

FC Minsk-Torpedo Zhodino: NO BET

Rukh Brest-Gorodeja: X2 @1.85

Belshina-Dinamo Brest: 1X @2.30

BATE Borisov-Neman Grodno: NO BET

