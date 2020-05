Scommesse Vysshaya Liga Bielorussia: ultimo turno con tante reti. Bate Borisov favorito dalle quote antepost per la vittoria finale

Facciamo il punto su uno dei campionati di calcio più seguiti in questo periodo di Coronavirus, anche perché è uno dei pochi normalmente in gioco, la Vysshaya Liga, il campionato di calcio in Bielorussia giunto alla 7a giornata. Vediamo tutte le statistiche più interessanti e le quote antepost.

Vediamo analisi e Pronostici Vincenti Calcio con quote di riferimento prese da Snai e Betaland.

Recap Vysshaya Liga Bielorussia: dopo 7 giornate il BATE è nuovamente la squadra da battere

Iniziamo col dire che il trend da Under visto nelle prime giornate continua a calare. Nel 6° turno avevamo visto 2.75 gol di media a partita, in questa 7° giornata questo dato è salito addirittura a 3.75 gol a partita, tanto che abbiamo visto 6 Over 2.5 su 8 partite.

Il totale stagionale ci dice sempre che la Vysshaya Liga è un campionato da Under 2.5, uscito il 61.82% delle volte rispetto al 38.18% di Over, ma come detto nelle ultime giornate non è stato così. Rimane in vantaggio anche il Gol NO col 60% di partite che finora si sono chiuse senza vedere entrambe le formazioni a segno. La Vysshaya Liga più che un campionato da 1 fisso (43.64% di vittorie delle squadre di casa) o da 2 (40% di vittorie in trasferta) rimane senza dubbio un torneo in cui i pareggi si vedono col contagocce, come vediamo dal misero 16.36% di X.

Il BATE Borisov rimane la squadra più forte di questo campionato, anche in ottima ripresa dopo un avvio sotto tono, e i bookmakers come Snai la premiano anche nelle quote antepost, staccando nettamente i campioni in carica della Dinamo Brest e il Soligorsk, altra squadra importante in Bielorussia, che aveva iniziato difficilmente questa stagione, ma che arriva da 2 vittorie con 6 reti segnate, e 4 reti le ha messe a referto anche di recente in Coppa, anche se non sono bastate per passare il turno.

Al comando della classifica dopo 7 giornate rimane però sempre lo Slutsk con 16 punti, reduce da 3 vittorie consecutive (compreso il recente 2-1 sul campo della Dinamo Minsk) e miglior attacco del campionato con 14 gol segnati. La miglior squadra da Over rimane però lo Slavia Mozyr (O/U 6-1) seguita dal FC Minsk (O/U 5-2) nelle cui partite assistiamo al dato più alto di gol medi segnati (3.7) per via di un buon attacco ma di una difesa che concede molto e ha grandi amnesie quasi in tutte le partite. Sempre Under invece nelle prime 7 giornate di Gorodeja e Rukh Brest, e in particolare nelle partite di quest'ultima squadra vediamo appena 0.9 gol totali di media, un dato davvero minimo che stacca anche quello del Gorodeja (1.4).

Classifica 7a giornata Vysshaya Liga

SLUTSK 16

ZHODINO 14

BATE BORISOV 13

ENERGETIK-BGU 12

ISLOCH MINSK 12

SOLIGORSK 11

DINAMO BREST 10

VITEBSK 10

GORODEJA 10

DINAMO MINSK 9

SLAVIA MOZYR 9

MINSK 9

NEMAN 8

RUKH BREST 8

SMOLEVICHI 3

BELSHINA 2

Quote Antepost Vysshaya Liga Bielorussia

Bate Borisov 1,90

Dinamo Brest 4,00

Shakhter Soligorsk 4,75

Dinamo Minsk 18

Fc Slutsk 18

Torpedo Belaz 18

Isloch 33

Bgu Minsk 67

Vitebsk 100

Slavia Mozyr 100

Neman 100

Gorodeya 150

Fc Minsk 150

Ruh Brest 300

Belshina 1.000

Fc Smolevichi 1.000

Chiudiamo andando a vedere cosa ci aspetta per il prossimo turno, l'8° giornata in campo dal 8 al 10 maggio 2020, e vediamo anche come stanno puntando al momento gli scommettitori di PlanetWin365 visto che oltre alle quote tra parentesi trovate anche le percentuali di giocate su 1X2:

Slutsk - Energetik BGU Minsk

Slutsk @2.00 (46%)

Pareggio @3.15 (29%)

Energetik @3.66 (25%)

FC Gorodeya - FC Minsk

Gorodeya @2.49 (37%)

Pareggio @2.90 (31%)

FC Minsk @2.90 (32%)

Slavia Mozyr - Torpedo Zhodino

Slavia Mozyr @2.97 (31%)

Pareggio @3.05 (30%)

Torpedo Zhodino @2.35 (39%)

Neman Grodno - FC Ruh Brest

Neman @2.34 (39%)

Pareggio @2.90 (32%)

Ruh Brest @3.15 (29%)

Isloch - Belshina

Isloch @1.83 (50%)

Pareggio @3.15 (29%)

Belshina @4.42 (21%)

Vitebsk - Shakhtyor Soligorsk

Vitebsk @4.23 (22%)

Pareggio @3.25 (28%)

Soligorsk @1.83 (50%)

FC Smolevichi - BATE Borisov

Smolevichi @10.90 (8%)

Pareggio @4.60 (20%)

BATE @1.28 (72%)

Dinamo Brest - Dinamo Minsk

Brest @2.32 (40%)

Pareggio @3.00 (30%)

Dinamo Minsk @3.06 (30%)

